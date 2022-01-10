لتحسين المنظومة .. رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية يتابع أعمال تطوير محطة 11 شرق

تفقد اللواء أ.ح مهندس محمود محمد نافع ، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية ، والمهندس إبراهيم منصور رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالإسكندرية اليوم الإثنين الموافق 10-1-2021 أعمال تطوير محطة 11 شرق ضمن مشروعات الجهاز التنفيذي لتطوير منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

وأكد اللواء نافع علي أهمية التنسيق والمتابعة المستمرة بين الجهاز التنفيذي وشركة الصرف الصحي فى الإسكندرية لإتمام المشروعات الجارية علي أكمل وجه.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية على أن الجميع يعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من جميع المشروعات الحالية، وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات.

وقدم نافع الشكر للعاملين بمشروع محطة 11 شرق وجميع المشروعات الجاري تنفيذها من أجل خدمة المواطنين بمحافظة الإسكندرية.

جدير بالذكر إن الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي يعمل على 12 مشروعا من المشروعات الكبرى بعدد من مناطق المحافظة كمنطقة أبو تلات والفلكي والعامرية ومرغم ومنطقة الجزام وأبيس الأولي ومنطقة أبو بسيسة.