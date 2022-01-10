الإسكندرية

لتحسين المنظومة .. رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية يتابع أعمال تطوير محطة 11 شرق

مؤكدا أهمية التنسيق والمتابعة المستمرة بين الجهاز التنفيذي وشركة الصرف الصحي فى الإسكندرية لإتمام المشروعات الجارية على أكمل وجه
معتز محمود 6:35 م, الأثنين, 10 يناير 22 6:35 م, الأثنين, 10 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تفقد اللواء أ.ح مهندس محمود محمد نافع ، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية ، والمهندس إبراهيم منصور رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالإسكندرية اليوم الإثنين الموافق 10-1-2021 أعمال تطوير محطة 11 شرق ضمن مشروعات الجهاز التنفيذي لتطوير منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

وأكد اللواء نافع علي أهمية التنسيق والمتابعة المستمرة بين الجهاز التنفيذي وشركة الصرف الصحي فى الإسكندرية لإتمام المشروعات الجارية علي أكمل وجه.

اقرأ أيضا  حملة مُكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية على أن الجميع يعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من جميع المشروعات الحالية، وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات.

وقدم نافع الشكر للعاملين بمشروع محطة 11 شرق وجميع المشروعات الجاري تنفيذها من أجل خدمة المواطنين بمحافظة الإسكندرية.

جدير بالذكر إن الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي يعمل على 12 مشروعا من المشروعات الكبرى بعدد من مناطق المحافظة كمنطقة أبو تلات والفلكي والعامرية ومرغم ومنطقة الجزام وأبيس الأولي ومنطقة أبو بسيسة.

اقرأ أيضا  محافظ مطروح يؤكد دعم وتطوير منظومة التعليم والارتقاء بها
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم معتز محمود

ملف الكاتب معتز محمود

اقرأ أيضاً

مع تقديم أطراف صناعية .. محافظ مطروح يؤكد تقديم أوجه الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية

معتز محمود 5:50 م, الأثنين, 10 يناير 22

محافظ كفر الشيخ ومساعدا وزير العدل يفتتحون 3 مكاتب للشهر العقاري

السيد فؤاد 4:52 م, الأثنين, 10 يناير 22

محافظ كفر الشيخ : مولنا مشروعات للشباب بمليار و601 مليون جنيه

السيد فؤاد 3:34 م, الأثنين, 10 يناير 22

«التعليم العالى» تُعيّن منى عبداللطيف مديرًا لمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية

مها يونس 2:35 م, الأثنين, 10 يناير 22

«الثروة السمكية» تطرح عدة مزارع بمحافظة الإسكندرية

السيد فؤاد 7:20 م, الأحد, 9 يناير 22

الغرفة التجارية لمطروح : ننسق مع وزارة التعاون الدولي لتقديم المحافظة بمبادرة الاستثمار من أجل التوظيف

معتز محمود 5:53 م, الأحد, 9 يناير 22