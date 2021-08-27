أسواق عربية

لتحديث البنية التحتية لمنشآت التخزين.. «فجيرة أويل» تستثمر 45 مليون دولار

رئيس الشركة: توسعة مشروع فجيرة ستربط محطتها بمنشأة تحميل ناقلات
أحمد فراج 2:59 م, الجمعة, 27 أغسطس 21 2:59 م, الجمعة, 27 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال رئيس مجلس إدارة فجيرة أويل ترمينال  Fujairah Oil Terminal  إن شركته تستثمر بحسب التقديرات 45 مليون دولار لتحديث البنية التحتية لمنشآتها الخاصة بالتخزين، في رهان على ارتفاع الطلب على تداول النفط وتخزينه في الفجيرة المركز النفطي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب وكالة “رويترز”.      

رئيس الشركة: توسعة مشروع فجيرة ستربط محطتها بمنشأة تحميل ناقلات

وقال ستيف بيكرتون العضو المنتدب الأول لدى بروستار كابيتال ورئيس مجلس إدارة فجيرة أويل ترمينال إن توسعة مشروع فجيرة، الممولة من تسهيل دين جديد بقيمة 280 مليون دولار، ستربط محطتها بمنشأة تحميل ناقلات النفط العملاقة الخاصة بميناء الفجيرة وخط أنابيب شركة خطوط أنابيب أبوظبي للنفط الخام (أدكوب).

جلب خام مربان الذي تنتجه أبوظبي إلى الفجيرة

وقال بيكرتون “هذا تغيير كبير للقواعد لأنه يمنحنا وصولا إلى عملاء يرغبون في نقل النفط الخام عبر ناقلات الخام العملاقة ويمنح عملائنا وصولا مباشرا إلى أدكوب، مما يجلب خام مربان الذي تنتجه أبوظبي إلى الفجيرة”.

اقرأ أيضا  اقتصاد الجزائر يحقق نموا بزيادة 2%

وتابع، إنه من المتوقع استكمال المشروع بحلول نهاية العام القادم.

أبوظبي تدشن في مارس العقود الآجلة لخام مربان

ودشنت أبوظبي في مارس العقود الآجلة لخام مربان، وهي عقود حاضرة التسليم تسلم في الفجيرة، وهي تقدم تسعيرا قياسيا منافسا وتسمح للمتعاملين بالتحوط في خام الشرق الأوسط وهوامش التكرير.

كما تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، شركة النفط الوطنية للإمارات، أيضا لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول 2030 من نحو أربعة ملايين برميل يوميا حاليا.

اقرأ أيضا  صعود معظم بورصات الخليج الإثنين وتراجع البورصة السعودية

وقال بيكرتون “بينما كان الميناء تاريخيا من بين أكبر موانئ تزويد السفن بالوقود في العالم، أعتقد أنه من المحتمل أن نشهد سوق النفط الخام يهيمن عليه”.

وفي ظل فرص التداول والتخزين التي باتت ممكنة بفضل العقود الآجلة لخام مربان، أضاف بيكرتون أن ثمة “احتمالا حقيقيا” لأن ترفع بروستار قدرات تخزين النفط الخام التابعة لها بالفجيرة عبر محطة جي.تي.آي فجيرة المملوكة لها كليا والواقعة بجوار فجيرة أويل ترمينال.

بروستار كابيتال تملك 40% من فجيرة أويل

وتملك بروستار كابيتال 40 % من فجيرة أويل ترمينال فيما تملك النسبة المتبقية سينوبك كانتونس المدرجة في هونج كونج (50 %) وحكومة الفجيرة (10%).

وقال بيكرتون “تملك جي.تي.آي فجيرة مخزونا من الأرض في الجزء الخلفي من المحطة القائمة وقد تبني قدرات تخزين إضافية بمساحة 500 ألف متر مكعب على تلك الأرض ويمكن أن تصل إلى رابط ناقلات النفط العملاقة الذي نعكف عليه كجزء من برنامج فجيرة أويل ترمينال”.

اقرأ أيضا  عمان تسمح بدخول المسافرين المحصنين ضد كورونا

وتساهم فجيرة أويل ترمينال بنسبة 29 % من نشاط ميناء الفجيرة في 2020، وتشكل نحو 12 % من سوق التخزين في الفجيرة وفقا للموقع الإلكتروني لبروستار.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

بورصات الخليج تهبط الخميس بقيادة المؤشر السعودي

أيمن عزام 8:16 م, الخميس, 26 أغسطس 21

بورصات الخليج تتراجع الأربعاء بعد بيانات اقتصادية ضعيفة

أيمن عزام 6:36 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

بورصات الخليج ترتفع الثلاثاء بدعم من صعود أسعار النفط

أيمن عزام 5:58 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

عمان تسمح بدخول المسافرين المحصنين ضد كورونا

أيمن عزام 9:52 م, الأثنين, 23 أغسطس 21

صعود معظم بورصات الخليج الإثنين وتراجع البورصة السعودية

أيمن عزام 7:13 م, الأثنين, 23 أغسطس 21

بورصات الخليج تتباين الاثنين رغم المكاسب القوية لأسعار الخام

أيمن عزام 6:20 م, الأثنين, 23 أغسطس 21