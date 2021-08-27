لتحديث البنية التحتية لمنشآت التخزين.. «فجيرة أويل» تستثمر 45 مليون دولار

قال رئيس مجلس إدارة فجيرة أويل ترمينال Fujairah Oil Terminal إن شركته تستثمر بحسب التقديرات 45 مليون دولار لتحديث البنية التحتية لمنشآتها الخاصة بالتخزين، في رهان على ارتفاع الطلب على تداول النفط وتخزينه في الفجيرة المركز النفطي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب وكالة “رويترز”.

رئيس الشركة: توسعة مشروع فجيرة ستربط محطتها بمنشأة تحميل ناقلات

وقال ستيف بيكرتون العضو المنتدب الأول لدى بروستار كابيتال ورئيس مجلس إدارة فجيرة أويل ترمينال إن توسعة مشروع فجيرة، الممولة من تسهيل دين جديد بقيمة 280 مليون دولار، ستربط محطتها بمنشأة تحميل ناقلات النفط العملاقة الخاصة بميناء الفجيرة وخط أنابيب شركة خطوط أنابيب أبوظبي للنفط الخام (أدكوب).

جلب خام مربان الذي تنتجه أبوظبي إلى الفجيرة

وقال بيكرتون “هذا تغيير كبير للقواعد لأنه يمنحنا وصولا إلى عملاء يرغبون في نقل النفط الخام عبر ناقلات الخام العملاقة ويمنح عملائنا وصولا مباشرا إلى أدكوب، مما يجلب خام مربان الذي تنتجه أبوظبي إلى الفجيرة”.

وتابع، إنه من المتوقع استكمال المشروع بحلول نهاية العام القادم.

أبوظبي تدشن في مارس العقود الآجلة لخام مربان

ودشنت أبوظبي في مارس العقود الآجلة لخام مربان، وهي عقود حاضرة التسليم تسلم في الفجيرة، وهي تقدم تسعيرا قياسيا منافسا وتسمح للمتعاملين بالتحوط في خام الشرق الأوسط وهوامش التكرير.

كما تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، شركة النفط الوطنية للإمارات، أيضا لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول 2030 من نحو أربعة ملايين برميل يوميا حاليا.

وقال بيكرتون “بينما كان الميناء تاريخيا من بين أكبر موانئ تزويد السفن بالوقود في العالم، أعتقد أنه من المحتمل أن نشهد سوق النفط الخام يهيمن عليه”.

وفي ظل فرص التداول والتخزين التي باتت ممكنة بفضل العقود الآجلة لخام مربان، أضاف بيكرتون أن ثمة “احتمالا حقيقيا” لأن ترفع بروستار قدرات تخزين النفط الخام التابعة لها بالفجيرة عبر محطة جي.تي.آي فجيرة المملوكة لها كليا والواقعة بجوار فجيرة أويل ترمينال.

بروستار كابيتال تملك 40% من فجيرة أويل

وتملك بروستار كابيتال 40 % من فجيرة أويل ترمينال فيما تملك النسبة المتبقية سينوبك كانتونس المدرجة في هونج كونج (50 %) وحكومة الفجيرة (10%).

وقال بيكرتون “تملك جي.تي.آي فجيرة مخزونا من الأرض في الجزء الخلفي من المحطة القائمة وقد تبني قدرات تخزين إضافية بمساحة 500 ألف متر مكعب على تلك الأرض ويمكن أن تصل إلى رابط ناقلات النفط العملاقة الذي نعكف عليه كجزء من برنامج فجيرة أويل ترمينال”.

وتساهم فجيرة أويل ترمينال بنسبة 29 % من نشاط ميناء الفجيرة في 2020، وتشكل نحو 12 % من سوق التخزين في الفجيرة وفقا للموقع الإلكتروني لبروستار.