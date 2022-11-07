لتجنب شريحة سعرية أعلى .. تعرف على خطوات ترشيد استخدام الغاز فى الشتاء

ترتفع معدلات استهلاك الغاز الطبيعى فى فصل الشتاء مع كثرة استخدامه لأغراض تسخين المياه أو طهى الطعام وغيرها من الاستخدامات الأخرى.

وتقدم “المال” فى هذا التقرير أبرز الطرق التى يمكن من خلالها السيطرة على معدل استهلاك الغاز الطبيعى داخل المنزل خلال فصل الشتاء ، لتجنب الانتقال إلى شريحة سعرية أعلى ، لا سيما مع الارتفاعات الحالية فى سعر وقيمة فواتير الغاز.

1- استخدم الأواني المعدنية : يفضل البعض استخدام الأواني الفخار “الطواجن” لإعداد بعض الأطعمة، إلا أنها تستهلك مزيدًا من الغاز.. لذا ينصح باستخدام الأواني المعدنية مثل الستانلس.

2-تنظيف شعلة البوتاجاز

مع إهمال التنظيف ومرور الوقت، تتعرض شعلات البوتاجاز لتراكم الأوساخ وبقايا الطعام، ويستنزف ذلك من الغاز الطبيعى المستخدم.

3- استخدام آنية مناسبة للشعلة

قد لا تهتم بوضع الآنية أو البراد على العين المناسبة لحجمه.. على سبيل المثال احرص على وضع كنكة القهوة على أصغر شعلة في البوتاجاز.

4-حافظ على سخونة الأواني

تقليل استخدام البوتاجاز ضروري للغاية، ويمكنك توفير الغاز من خلال تقليل تسخين الطعام أكثر من مرة، وذلك بالحرص على إبقاء غطاء الأواني محكمًا حتى لا تتسرب الحرارة خارجها وتضطر لتسخين الطعام مرة أخرى.

.5- استخدام أواني الضغط

أواني الضغط فعالة في توفير الحرارة لأطول فترة ممكنة، وتقلل فترة الطهي.

6- قفل المحبس العمومي أو الرئيسي قبل الآخر بقليل أثناء تشغيل البوتاجاز لأن فتحه للحد الأقصى ينتج عنه ضغط هواء تجعل العداد أسرع.

7- ضبط السخان

هناك العديد من الأشخاص الذين يرفعون من درجة حرارة السخان ويستخدمون القليل من الماء البارد مع الماء الساخن جدًا أثناء الاستحمام، وفي الحقيقة لا يوجد داع لذلك، فكل ما عليك هو ضبط السخان على درجة حرارة منخفضة السخونة واستخدامه سواء للاستحمام أو غسل الأطباق.

8- غلي الماء بعيدًا عن البوتاجاز

يستغرق الماء وقتًا طويلًا حتى يغلي على البوتاجاز، وهو ما يسبب زيادة كميات الغاز المستخدم، وفي الكثير من الأوقات يتم وضع كمية زائدة عن الحاجة من الماء في الإناء، وهو ما يزيد من وقت الغليان دون جدوى، لذا ينصح بوضع مقدار من الماء يكون كاف للاستخدام فقط في الإناء أو الاستغناء عن ذلك بتشغيل “الكاتيل”.

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