لتجنب دفع الضرائب.. هيونداي تدرس تسريع بناء مصنع للسيارات الكهربائية في أمريكا

تدرس شركة هيونداي موتور تسريع بناء مصنعها المخصص للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة في ظل قانون جديد أمريكي يستثني السيارات الكهربائية المصنوعة خارج أمريكا الشمالية من الإعفاءات الضريبية، بحسب وكالة يونهاب.

وقال مصدر مطلع لوكالة “يونهاب” للأنباء عبر الهاتف إن هيونداي موتور ستنظر في بدء بناء مصنعها للسيارات الكهربائية وبطاريات السيارات بتكلفة 5.54 مليار دولار أمريكي في ولاية جورجيا الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام وبدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024.

وكانت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية تخطط في الأصل لبدء بناء مصنع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف وحدة سنويا، في يناير 2023 وبدء الإنتاج في النصف الأول من عام 2025.

جاءت إعادة النظر في الوقت الذي وقع فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا على قانون خفض التضخم الذي يدعو إلى توسيع الإعانات الضريبية لمشتري السيارات الكهربائية، ولكن فقط للسيارات الكهربائية المجمعة في أمريكا الشمالية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوجه القانون ضربة لشركة هيونداي وشركة كيا التابعة لها اللتين تصنعان سياراتهما الكهربائية في المصانع المحلية.

وتخطط هيوندي موتور لطرح 17 طرازا من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، بما في ذلك 6 طرز تحت علامتها التجارية المستقلة “جينيسيس”، ومن المقرر أن تطلق كيا 14 سيارة كهربائية بحلول عام 2027.

وتهدف هيونداي وكيا اللتان تشكلان معا خامس أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، إلى بيع 3.23 مليون سيارة كهربائية، بما في ذلك 840 ألف وحدة في الولايات المتحدة، في عام 2030 لتمثل 12% من السوق العالمي للسيارات الكهربائية.