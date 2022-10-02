لتجنب الإصابة وزيادة الإنتاجية.. بحوث «أمراض النباتات» يصدر توصيات لمزارعي القمح

أصدر معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، نشرة شملت عددا من التوصيات المهمة، لمزارعي محصول القمح في جميع محافظات الجمهورية، يجب مراعاتها قبل بدء موسم الزراعة للحصول على إنتاجية عالية، وتجنب الإصابة بالأمراض.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، إن هناك متابعة مستمرة لمحصول القمح من وزارة الزراعة تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق بين باحثى المعهد وباحثى معهد المحاصيل الحقلية فى جميع محافظات مصر وذلك ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح وذلك بمتابعة المحافظات المختلفة من حيث موقف مرض الصدأ الأصفر والمرور على زراعات القمح بمشاركة مهندسى الإرشاد والمكافحة فى كل محافظة لاكتشاف أى إصابات بمرض الصدأ الأصفر.

وأشار خليل إلى أن المعهد، قد أصدر توصيات مهمة، تم تعميمها على جميع المحافظات، لاستفادة مزارعي محصول القمح منها، ومراعاتها قبل موسم الزراعة، حيث شملت التوصيات التالي:

• الزراعه بتقاوى معتمدة ومن مصادر رسمية موثوقة والتى تتمثل فى الإدارات الزراعية- الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى .



• الزراعة بتقاوى الأصناف الموصى بها والتأكد من معاملة التقاوى بالمطهرات الفطرية الموصى بها من قبل وزارة الزراعة لمكافحة مرض التفحم السائب.



• الالتزام بالسياسة الصنفيه لتوزيع الاصناف على حسب المناطق ( بحرى وقبلى )



• ضرورة الالتزام بحزمة التوصيات الزراعية من حيث طريقة الزراعة وميعاد الزراعة والتسميد حيث يؤثر ذلك على المحصول ويعرض النباتات للإصابة بالأمراض.



• المرور الدورى على حقول القمح للاكتشاف المبكر لأى ظواهر غير طبيعية على النباتات وسرعة الإبلاغ عنها سواء لمسئولي الإرشاد الزراعى بالمركز أو المديرية التابع لها أو أعضاء الحملة القومية لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى الوقت المناسب.



• تكثيف المرور والفحص لاكتشاف الإصابة بالصدأ الأصفر وسرعه الإبلاغ والرش بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة فى حال ظهور أي بؤر للإصابة بالصدأ الأصفر .