لتجنب أهداف مفرطة الطموح .. السعودية تعدل خطتها للتنمية

إعداد: عبدالغفور أحمد محسن تعمل الحكومة السعودية حاليا على إعادة صياغة برنامجها للتنمية والمعروف باسم "خطة التحول الوطني"، بعد مرور أكثر من عام على إطلاقها مصحوبة بحملة ترويجية ضخمة، وفقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية التي قالت إنها اطلعت على وثيقة داخلية تفيد بهذا المضمون. وخطة التحول الو



إعداد: عبدالغفور أحمد محسن

تعمل الحكومة السعودية حاليا على إعادة صياغة برنامجها للتنمية والمعروف باسم “خطة التحول الوطني”، بعد مرور أكثر من عام على إطلاقها مصحوبة بحملة ترويجية ضخمة، وفقا لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية التي قالت إنها اطلعت على وثيقة داخلية تفيد بهذا المضمون.

وخطة التحول الوطني هي جزء من رؤية السعودية 2030 التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان، وتعتبر الأساس الرئيسي لدعم تحول اقتصاد بلاده المعتمد على النفط.

وبحسب الصحيفة البريطانية، تشير هذه الخطوة إلى أن الرياض ربما اكتشفت أن ثمة أهداف “مفرطة الطموح” تضمنتها الخطة الأصلية.

وتشير الوثيقة إلى أن الخطة المعدلة، تتضمن تغييرا لبعض المبادرات وإضافة مبادرات أخرى.

وبحسب الوثيقة، سيظل موعد تنفيذ الخطة ممتدا حتى عام 2020، لكنها ستتطلب تحقيق أهداف في 2025 و 2030.

ويتضمن التعديل تحويل بعض الإصلاحات إلى برامج أخرى، في ظل سعي الحكومة لبرنامج تنمية أكثر قابلية للإدارة.

وتتضمن العناصر الرئيسية للخطة الأصلية، خصخصة بعض أصول الدولة، وخلق 1.2 مليون فرصة عمل في القطاع الخاص، وخفض البطالة من 11.6% إلى 9% بحلول عام 2020.

وبحسب الصحيفة، فإن تعديل خطة التحول لن يؤثر على خطط الحكومة السعودية بطرح 5% من أسهم شركة أرامكو العملاقة للنفط للاكتتاب العام والمقررة خلال العام المقبل.

لكن مشاريع الخصخصة الكبيرة وخطط توفير مساكن أقل تكلفة وإصلاح القطاع المالي سيتم تنفيذها خارج البرنامج ومن خلال وزارات مختلفة.

ومن المقرر أن تتضمن التعديلات العمل إجراءات من شأنها التقليل من البيروقراطية في المؤسسات الحكومية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونقلت الصحيفة عن مستشار حكومي قوله إن هناك اعترافًا بأن الكثير جدا من أهداف الخطة كانت شديدة التأثير على الاقتصاد”، وتابع :”إعادة صياغة الخطة كان أمرًا حتميًا”.