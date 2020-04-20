لتجاوز تداعيات «كورونا».. «على كام» تطرح مليون اشتراك مجاني للمعلنين لمدة عام

تخطط شركة بوسيدون للاستثمارات وإدارة المشروعات، المالكة لمنصة التسوق الإلكترونى (على كام)، لطرح مليون اشتراك مجاني للمعلنين من الشركات والأفراد على المنصة لمدة عام.

قال تامر محسن، رئيس الشركة وأحد المؤسسين، إن تلك الخطوة تأتي ضمن الحملة التى أطلقتها المنصة تحت عنوان “متوقفش شغل.. كمل على كام”، من خلال طرح خدماتها بالمجان، بدلًا من سداد المعلن اشتراك بقيمة 290 جنيهًا شهريًّا.

وأوضح محسن، لـ”المال”، أن الشركة تسعى من وراء ذلك إلى دعم المعلنين من الشركات على تجاوز تداعيات الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجدّ، والتى أثّرت بالسلب على الميزانيات التسويقية.

“على كام” هى منصة إلكترونية متكاملة تخاطب جميع احتياجات المستخدمين الناطقين باللغتين العربية والإنجليزية داخل مصر وخارجها، موضحًا أنها تجمع ائتلاف المشترين مع العارضين فى مكان واحد بدون وسيط، وتضم خبرات سابقة من شركات تكنولوجيا مصرية وعالمية. الرئيس التنفيذى وأحد مؤسسي منصة “على كام”

بدأت فكرة المنصة عندما كانت تتولى الشركة حق توزيع وتسويق مشروع المياه الغازية (موسى) فى السوق الصينية، وحينها واجهت بوسيدون مشكلة تتمثل فى عدم وجود وسائل الإعلام المتعارف عليها فى الوطن العربى للتغطية، وتم الاتجاه حينذاك لمنصات التواصل الاجتماعى الشهيرة بالصين، ومنها “تاو باي” و”وى شات”.

وأكد محسن، فى تصريحات سابقة، لـ”المال”، أن “على كام “ بدأت عملها فى مصر كأول منصة platform عربى للتبادل التجارى باستخدام مقاطع الفيديو خلال شهر أبريل 2019، ويحصل العارض على قناة تسويقية عن طريق تطبيق (أبليكشين) محمول وموقع إلكترونى، مقابل اشتراك بقيمة 290 جنيه سنويًّا، دون خصم أي عمولات إضافية من الأرباح.

كما يمكن للمستخدمين الراغبين فى عرض خدماتهم ومنتجاتهم أيضًا الاشتراك عن طريق فوري، أو الدفع بواسطة بطاقات فيزا.

ولفت إلى أن المنصة تغطى جميع الأنشطة التجارية التى تسد احتياجات العملاء من خدمات ومنتجات وقطاعات مختلفة، مثل السيارات والعقارات والمواد الغذائية، من خلال 18 قسمًا رئيسيًّا ومعرضًا للمنتجات marketplace، وتساعد فى الحد من البطالة عبر توفير آلاف فرص العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تفتقر إلى وجود تمويل كاف لتسويق خدماتها ومنتجاتها.