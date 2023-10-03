لتتراوح ما بين 27-30 جنيها.. الصناعات الغذائية : توقعات بانخفاض أسعار السكر خلال أيام

كشف حسن الفندي رئيس شعبة السكر والحلوى في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ، انه من المرتقب انخفاض أسعار السكر الى مستويات ما بين 27-30 جنيها خلال أيام.

وأضاف الفندي في تصريحات ل “المال” أن تراجع أسعار السكر المرتقب سيأتي على خلفية تدخل الحكومة وطرح مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالاضافة الى توفير السكر بكميات كبيرة في السوق وبالتعاون مع البنك المركزي

وأشار الفندي إلى أن أسعار السكر مازالت مرتفعة وتصل لنحو 38 جنيها بالأسواق للمستهلك حاليا ، ونحو 24.7 ألف جنيها للطن للمصانع .

فيما رحب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمبادرة الحكومة اليوم ممثلة في البنك المركزي المصري بالاتفاق مع التجار لخفض أسعار السلع خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أنها خطوة مهمة لإعادة الاستقرار للسوق المصري والسيطرة علي الأسعار التي شهدت ارتفاعا كبيرا أرهق جموع المواطنين المصريين.

وأضاف المنوفي، في تصريحات اليوم، أن هذه المبادرة خطوة مهمة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الذي اجتمع مع كافة الأطراف المعنية بالسيطرة على الأسعار وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية، مما يؤدي إلى توافر المنتجات بصورة كبيرة، وبالتالي زيادة المعروض من السلع والذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار لمعدلاتها الطبيعية.

وطمأن حازم المنوفي، المستهلك المصري بأن الفترة القادمة ستشهد استقرارا كبيرا في الأسعار وتراجعها بشكل يرضي المواطن ويخفف عبء الحصول على السلع الغذائية الأساسية اللازمة لقوت يومه، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد والذي يرهق جيوب كافة فئات الشعب بأعباء مالية إضافية.

يذكر أن مجلس الوزراء، قد أعلن اليوم، بشرى سارة لجميع المواطنين بشأن الأسعار، إذ عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مع عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي والجهات الحكومية ذات الصلة وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية، وذلك لدفع الجهود لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن.