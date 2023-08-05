لتتخطى 1.1 مليار دولار.. قفزة بصادرات الحديد أول 6 أشهر من 2023.. إسبانيا الأكثر استيرادا

شهدت صادرات الحديد والصلب المصرية قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بنسبة تصل إلى نحو 48% خلال “الفترة من يناير إلى يونيو 2023” لتسجل 1.161 مليار دولار ، مقارنة بـ مقابل 786 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.

وتنفرد المال بنشر تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ، والذي أظهر ارتفاع صادرات قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء رتفعت بنحو 6% % خلال أول 6 أشهر من العام “الفترة من يناير إلى يونيو 2023”.

ووفق تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، ، فقد تصدرت أسبانيا المركز الأول أكبر الدول المستوردة صادرات الحديد والصلب المصرية بواقع 199.6 مليون دولار ، يليها تركيا بإجمالي صادرات 167.6 مليون دولار.

فيما جاءت في المركز الثالث إيطاليا بإجمالي صادرات مصرية تصل إلى 137.1 مليون دولار ، والمركز الرابع رومانيا بواقع 123.4 مليون دولار