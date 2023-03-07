لتبدأ من 25 جنيها.. «دي دي» تخطر كباتنها برفع سعر الرحلة

أخطرت شركة دي دي لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول كباتنها بزيادة سعر الرحلة إلى 25 جنيهًا. وقالت الشركة، فى رسالة نصية، أمس الاثنين، إلى الكباتن- وحصلت “المال” على نسخة منها: “دي دي زودت الأسعار قبل أي حد.. افتح التطبيق واستقبل رحلاتك بالتسعيرة الجديدة.. رحلتك هتبدأ بسعر 25 جنيه، يعني أفضل أرباح ليك، استقبل رحلات دلوقتي”.

وقررت الحكومة يوم 2 مارس الحالي تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 8.75 جنيه، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت المورَّد للكهرباء والصناعات الغذائية، وزيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه/ متر.

وبدأت “دي دي” نشاطها بالسوق المصرية خلال عام 2021، وتقدم حزمة من الخدمات للعملاء؛ أحدثها خدمة طلب الدراجات النارية تحت اسم دي دي طيران.