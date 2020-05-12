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لتباحث جهود البلدين لمكافحة كورونا.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

وذلك في إطار المسيرة المتميزة للتعاون بين البلدين الشقيقين
المال - خاص 7:51 م, الثلاثاء, 12 مايو 20 7:51 م, الثلاثاء, 12 مايو 20

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى ملك البحرين.

وتناول الاتصال بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين، وذلك في إطار المسيرة المتميزة للتعاون بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن بحث تطورات عدد من الملفات الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال الاتصال التباحث بشأن جهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق المشترك في هذا الإطار من خلال تبادل أفضل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.

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بقلم المال - خاص

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