لتأهيل الشباب لسوق العمل.. انطلاق فعاليات قمة «مهن مصر» برعاية «إيتيدا»

انطلقت اليوم فاعليات قمة “مهن مصر” Egypt Career Summit 2021 برعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، بهدف رفع الوعي الوظيفي وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وإعداد وتمكين المزيد من الكوادر الشابة المؤهلة.

يأتي ذلك في إطار دور الهيئة في دعم وتنمية الكوادر الشابة من خريجي الجامعات وحديثي التوظيف من خلال تسليط الضوء على المبادرات التي تقدمها الهيئة لهذا الغرض والتعريف بالمهارات الضرورية لسوق العمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمكين الشباب ومساعدتهم على الارتقاء في مسيرتهم المهنية.

وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها إلى الترويج لبرامج وخدمات الهيئة المختلفة وخاصة المعنية بتطوير مهارات العمل الحر في المجالات التكنولوجية ونشر ثقافة ريادة الأعمال انطلاقًا من دور الهيئة في دعم الشباب للابتكار واحتضان الأعمال من خلال البرامج المختلفة.

وتعد القمة، المنعقدة بـ”الجريك كامبس” في الجامعة الأمريكية بالقاهرة على مدار يومين، واحدة من أكبر ملتقيات التطوير والإرشاد الوظيفي والمهني في مصر، حيث يشارك في القمة أكثر من 350 محترفا و150 مؤسسة وألف خبير، بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين من مؤسسة فورتشن 500، وذلك بهدف نقل الخبرات وتشبيك المهارات بفرص العمل.

وتجمع القمة بين تقديم ورش العمل المتخصصة والندوات التي يقدمها كبار الخبراء والمحاضرين، وجلسات التوجيه الوظيفي والتشبيك، بالإضافة إلى بث مباشر لفعاليات القمة عبر الإنترنت للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور المستهدف في مختلف المحافظات والالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وتشارك الهيئة في عدد من الحلقات النقاشية التي تتناول تأثير التحول لرقمي على مستقبل الوظائف، بالإضافة إلى متغيرات أنماط التوظيف جراء جائحة فيروس كورونا، وكذلك أهمية نشر ثقافة العمل الحر والريادي بين الشباب المصري.

كما تشارك في المعرض المقام على هامش المؤتمر من خلال جناح مخصص لعرض برامج وخدمات الهيئة إلى جانب أماكن مخصصة لثلاث شركات ناشئة محتضنة بمركز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC).