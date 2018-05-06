لتأمين السيستم..التموين تعلن إيقاف ماكينات صرف السلع والخبز مؤقتا

محمد مجديعلمت "المال"، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، طلبت من شركات الكروت الذكية الثلاثة سمارت، وإيفيت، وفيرست داتا، بإيقاف سيستم الماكينات الذكية الخاصة بصرف المقررات التموينية، والخبز المدعم، وفارق نقاط الخبز، في أنحاء الجمهورية.وأكد مصدر مسؤول في وزارة التموين في تصريحات لـ"المال"

محمد مجدي

علمت “المال”، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، طلبت من شركات الكروت الذكية الثلاثة سمارت، وإيفيت، وفيرست داتا، بإيقاف سيستم الماكينات الذكية الخاصة بصرف المقررات التموينية، والخبز المدعم، وفارق نقاط الخبز، في أنحاء الجمهورية.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التموين في تصريحات لـ”المال”، أن الأزمة التي شهدتها اليوم، محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الإستهلاكية، وجمعيتي بمحافظات الجمهورية، بشأن وقف السيستم الخاص بماكينات صرف السلع والمقررات التموينية، هو لإعادة تأمين وضبط عملية الصرف بعد واقعة ضبط 11 مسئولا في مديرية التموين بمحافظة القليوبية.

يشار إلي أن الإدارة العامة لمباحث التموين، نجحت في ضبط 5 رؤساء مكاتب تموين، و6 مسئولين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، لإستيلائهم على عدد عدد 4394 بطاقة تموينية وصرف الخبز المدعم دون وجه حق، بقيمة تصل إلي مليون جنيهًا.

يشار إلي أنه يتم يومياً صرف ما يقرب من 360 مليون رغيف مدعم لنحو 80 مليون مواطن مقيدين على 21 مليون بطاقة تموينية، بالإضافة إلي صرف مقررات تموينية لما يقرب من 71 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية، وذلك من خلال 28 ألف مخبز مدعم، و33 ألف بقال تمويني، و3 آلاف فرع تابع للمجمعات الإستهلاكية الثلاثة النيل والأهرام والإسكندرية.

وأوضح المصدر، أن هذا الإجراء لن يستغرق أكثر من 24 ساعة، حيث أنه يتم تحديث السيستم بشكل سريع وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، من خلال غرفة العمليات المركزية المشتركة بين وزارتي التموين والإنتاج، مؤكداً أنه يتم صرف المقررات و الخبز بشكل دوري في كل محافظة يتم الإنتهاء من تحديث النظام الخاص بصرف السلع.