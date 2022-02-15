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لتأكيد أواصر التعاون.. أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من طلبة الكلية البحرية (صور)

بإعتبارهم ركيزة أساسية ومتماسكة بمواجهة التحديات والمخاطر.
أماني عوض 3:31 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22 3:31 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

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استقبلت أكاديمية الشرطة وفدًا من طلبة الكلية البحرية، برئاسة مدير الكلية، وذلك في إطار تأكيد أواصر التعاون بين طلبة كلية الشرطة والكليات العسكرية، حسبما قالت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء.

واستقبلهم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واهتمامه بتكثيف الزيارات المتبادلة والتنوع في المشاركات البناءة والهادفة بين طلبتي الكلية البحرية وكلية الشرطة، في مناخ من التقارب والتلاحم وتبادل الخبرات والمعارف بإعتبارهم ركيزة أساسية ومتماسكة بمواجهة التحديات والمخاطر.

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وأعرب رئيس الأكاديمية عن بالغ سعادته وإعتزازه بهذه الزيارة التي تؤكد روح التآخي والتعاون، ومتانة جسور الترابط بين الكلية البحرية، وأكاديمية الشرطة ومدى عمق المردود الإيجابي، وأثره في المجالات التدريبية والتعليمية والرياضية والتثقيفية داخل الأكاديمية.

وتضمن برنامج الزيارة عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة كيانات الأكاديمية داخل إحدى قاعات المحاضرات، وتلي ذلك جولة داخل الأكاديمية شملت الإطلاع على أهم الأنشطة والمنشآت التدريبية والتعليمية، إضافةً إلى ميادين الرماية وعروضًا للطلبة فى فنون الرماية ومهارات فك وتركيب الأسلحة والقوة البدنية والمرور على ميدان قتالي ومجمع ميادين التدريب القتالي، وميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي بنظام المحاكاة وعروضًا لكتائب الخيالة وأخرى لكلاب الأمن والحراسة.

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من جانبه، أعرب مدير الكلية البحرية عن سعادته بتلك الزيارة صحبة طلبة الكلية البحرية، متوجهًا بالتهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم السبعين، مؤكدًا على أهمية التلاحم والترابط بين جناحي أمن الأمة في التصدى لقوى الشر وحماية أمنها واستقرارها في الداخل والخارج.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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