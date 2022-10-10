لتأخر العراق في دفع المستحقات.. شركة كورية تنسحب من مشروع بناء مدينة بسماية

أعلنت شركة هانهوا الكورية للإنشاءات اليوم الإثنين أنها أبلغت لجنة الاستثمار الوطنية العراقية بإبطال عقد بناء مدينة بسماية الجديدة لمخالفة الجانب العراقي بسبب التأخر في دفع المستحقات، حيث سيدخل إبطال العقد حيز التنفيذ بعد يوم 21 من شهر أكتوبر، بحسب وكالة يونهاب.

واستلمت شركة هانهوا من الجانب العراقي حوالي 4.3 مليار دولار منذ عام 2012 حتى العام الماضي، ويساوي هذا المبلغ 43% من قيمة المشروع الضخم البالغة 12 مليارا و120 مليون دولار.

وقال مسؤول في هانهوا إن الشركة أبلغت اللجنة بإبطال العقد للخسائر المتوقعة مع استمرار المشروع، غير أنه أضاف بأن هناك إمكانية لاستئناف المشروع من خلال التشاور مستقبلا، نظرا لموقف العراق الذي أبدى عزمه القوي لمواصلة المشروع.

ويشار إلى أن مشروع بناء بسماية هو مشروع بناء مدينة جديدة بالقرب من بغداد تضم 108 آلاف وحدة سكنية حتى عام 2017 وعلى مساحة 18.3 كيلومتر مربع.

وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 40% حتى الآن، ويسكن حاليا أكثر من 100 ألف شخص في الوحدات السكنية المكتملة والبالغ عددها حوالي 30 ألف وحدة.