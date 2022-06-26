لتأخرها عن المنزل.. فتاة تختلق محاولة تخديرها في سيارة أجرة بالقاهرة

اختلقت فتاة واقعة خطف ومحاولة لتخديرها من قبل سائق إحدى السيارات في محافظة القاهرة ، وذلك بسبب تأخرها عن المنزل وخشيتها من أهلها.

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من مستشفى عن استقبالها طالبة -مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة- دون إصابات بدعوى محاولة أحد سائقي السيارات “الأجرة” تخديرها.

وبالانتقال وسؤالها قالت إنه أثناء استقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل الخاصة “غير معلوم بيانات قائدها”، من دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، شعرت بمحاولة قائد السيارة بتخديرها، فنزلت من السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، واستقلت سيارة آخرى أجرة تاكسي قيادة شخص -مقيم بمحافظة الجيزة- وطلبت منه توصيلها لأقرب مستشفى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تمثلت في اختلاق المبلغة الواقعة لتأخرها في العودة لمنزلها.

وبمناقشة قائد السيارة قرر إنه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، تلاحظ له نزول المبلغة من السيارة المتوقفة بجانب الطريق بصورة طبيعية وصحة جيدة، إلا أنها عقب إستقلالها السيارة بصحبته طلبت منه التوجه لأقرب مستشفى لشعورها بحالة إعياء.

وبمواجهة المبلغة اعترفت بارتكابها الواقعة خوفاً من أهليتها لتأخرها عن العودة للمنزل، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.