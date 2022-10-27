«لب الخشب» المستورد يقفز 10 آلاف جنيه

شهدت أسعار لب الخشب المستورد الخاص بإنتاج الورق بمختلف أنواعه ارتفاعا جديدا خلال النصف الثانى من أكتوبر الجارى، بنحو 10 آلاف جنيه للطن الواحد، نتيجة ارتفاع تكلفة نولون النقل والشحن عالميا، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة فى أوروبا.

وتعد تلك الزيادة هى الثانية خلال العام الجارى 2022، حيث كانت الزيادة الأولى فى مايو الماضى بنحو 15 ألف جنيه.

«مصر إدفو»: السعر حاليا 42 ألفا للطن.. وأمريكا والسويد وروسيا وفنلندا أبرز مناشئ الاستيراد

وقال الدكتور محمد عبدالله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر إدفو للورق، لـ”المال”، إن سعر طن لب الخشب المستورد قفز إلى 42 ألف جنيه للطن، بدلا من 32 ألفا، مشيرًا إلى أن السعر القديم كان معمولًا به خلال مايو الماضى وحتى نهاية شهر سبتمبر، وأوائل أكتوبر الجارى.

وأضاف عبدالله أن شركة مصر إدفو للورق تستورد سنويا قرابة 12 ألف طن من لب الخشب، بينما تستورد شركة قنا للورق ما يقرب من 24 ألف طن، حيث إن مادة لب الخشب تعتبر مدخل الإنتاج الرئيسى فى تلك الصناعة.

يذكر أن شركتى مصر إدفو للورق، وقنا للورق، تابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ويقارب حجم إنتاجهما سنويًا من الورق 60 ألف طنا للأولى، و120 ألفا للثانية، وفقًا لبيانات الشركتين.

وكانت 5 كيانات محلية وردت فى سبتمبر الماضى 800 طن من لب الخشب المستورد لصالح شركة مصر إدفو للورق، بقيمة مالية تصل إلى 27.2 مليون جنيه.

ووفقَا لرئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر إدفو للورق، تتم عمليات استيراد لب الخشب، من عدة مناشئ وهى أمريكا، والسويد، وروسيا، وفنلندا.

وتتراوح أسعار الورق الذى يتم إنتاجه من مصر إدفو للورق، زنة 60 جرامًا، المستخدم فى الرسوم الهندسية 52 ألفا و200 جنيه، وزنة 100 جرام 22 ألفا و700 جنيه المستخدم فى إنتاج الشنط الورقية، وحقائب مطاعم الوجبات السريعة.

بينما سعر ورق الكرافت المستخدم فى إنتاج الأكواب الورقية زنة 110 – 150 جرامًا بلغ 22 ألفا و200 جنيه، بينما المنتج المستخدم فى إنتاج علب الأجبان، والعصائر زنة 150 – 200 جرام يبلغ سعره 22 ألفا و200 جنيه.

يشار إلى أن شركة مصر إدفو للورق تأسست بمقتضى قانون رقم 230 لسنة 1989، وتتبع شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين.

ويبلغ رأس مال «مصر إدفو» للورق 675 مليونًا و541 ألف جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %45 لشركة السكر والصناعات التكاملية، و%20 مصر للتأمين، و%15 لبنك الاستثمار القومى، و%10 لكل من بنك مصر، وشركة التأمين الأهلية.