تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الاستعدادات والتجهيزات الجارية لافتتاح أول الفروع التي تحمل العلامة التجارية “nit” المملوكة لشركة ECH (Egyptian Cotton Hub) لتسويق وبيع منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والذي يقع بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة.

وتم تصميم ديكور داخلي لفروع التجزئة بهدف توحيد تصميم فروع الشركة وتهيئة مناخ مميز للتسوق يضاهي ما توفره الشركات العالمية العاملة في السوق المصري.

وتشمل خطط عمل الشركة تطوير مبيعات السوق المحلي من خلال البيع المباشر لمستهلك التجزئة تحت علامة تجارية جديدة موحدة، وكذلك إحداث نهضة شاملة في مجال تصميم المنتجات بالتعاون مع مصممين محترفين، كما يجري تطوير منافذ البيع من خلال إنشاء شبكة متميزة من الفروع الحديثة وتوفير خدمة التسوق الإلكتروني.

و تختص الشركة بإدارة أنشطة البيع والتسويق بشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي يتناسب مع الاستثمارت الضخمة الجاري ضخها في تطوير قطاع الغزل والنسيج، بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل في مصر، وإعادة تعريف المستهلك المصري بمنتجات الشركات التابعة واستعادة الحصة السوقية.

ومن المقرر أن يتم افتتاح فرع الكوربة وجناح في سلسلة محلات “دبنهامز” في مول “كايرو فيستيفال سيتي” بالقاهرة الجديدة خلال شهر مايو المقبل، بالإضافة إلى عدد من الفروع الأخرى محليًا وعربيًا قبل نهاية عام 2022.

كما تستهدف الشركة تنشيط عمليات البيع لتجار الجملة وإضافة عملاء جدد، وزيادة المبيعات للمؤسسات والشركات والمصانع، إلى جانب تطوير مبيعات أسواق التصدير والذي يحتل أهمية قصوى في نجاح مشروع التطوير حيث إن نحو 60% من الطاقات الإنتاجية الجديدة موجهة نحو الأسواق العالمية، وذلك من خلال الاشتراك في المعارض الدولية والتوسع في البيع للعملاء الحاليين واستهداف عملاء جدد، خاصة في ظل وجود فريق للبيع والتسويق بالشركة يتمتع بخبرة كبيرة في التصدير للأسواق العالمية.