لبنك المصرى الخليجي: استخدمنا حصيلة الاكتتاب في افتتاح 6 فروع جديدة

رجب عزالدين قال البنك المصري –الخليجي إن حصيلة الاكتتاب في زيادة رأسماله تم استخدامها في افتتاح 6 فروع جديدة وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك. وأضاف فى بيان للبورصة إن حصيلة الاكتتاب البالغة 26.4 مليون دولار ما يعادل 469.5 مليون جنيه تم…

رجب عزالدين

قال البنك المصري –الخليجي إن حصيلة الاكتتاب في زيادة رأسماله تم استخدامها في افتتاح 6 فروع جديدة وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك.

وأضاف فى بيان للبورصة إن حصيلة الاكتتاب البالغة 26.4 مليون دولار ما يعادل 469.5 مليون جنيه تم استخدامها في افتتاح 6 فروع جديدة وزيادة القروض التي تم منحها والتي سيتم منحها حتى 31 ديسمبر 2018 بما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك.

يشار إلى أن الاكتتاب المذكور تم في نهاية أكتوبر 2017 فيما تم قيد أسهمه في 26 مارس الماضي.

ويبلغ رأسمال البنك الحالي، 342.8 مليون دولار، موزعاً على 342.8 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها دولار واحد لكل سهم.