طاقة

لبنان يلغي الدعم عن الوقود

يعاني لبنان من أزمة حادة في تأمين المحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بتأمين الإعتمادات اللازمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية،
المال - خاص 11:51 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21 11:51 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

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أعلن مصرف لبنان المركزي الأربعاء رفع الدعم عن المحروقات وأرجع لوزارة الطاقة والمياه، مهمة تحديد الأسعار الجيدة للمحروقات في البلاد، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح مصرف لبنان المركزي في البيان أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات معتمداً الآلية السابقة ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق.

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وكانت حكومة تصريف الأعمال قد أعطت سابقاً موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويعاني لبنان من أزمة حادة في تأمين المحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بتأمين الإعتمادات اللازمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي انعكس على كل القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.

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بقلم المال - خاص

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