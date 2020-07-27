لبنان يعود إلى غلق دور العبادة والسينما والملاهي بعد زيادة إصابات كورونا

قرر لبنان، اليوم الاثنين، إفرض قيود لأسبوعين بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا بعد زيادة حادة في أعداد الإصابات في البلاد، وفق رويترز

وشملت الإجراءات إغلاق دور العبادة والسينما والملاهي الليلية والمنشآت الرياضية والأسواق العامة.

كما سيسمح للمتاجر والشركات الخاصة والبنوك والمؤسسات التعليمية بأن تفتح أبوابها لكن في يومي الثلاثاء والأربعاء فقط من كل أسبوع.

وأكدت السلطات تسجيل 132 حالة إصابة جديدة وثماني وفيات في الأربع والعشرين ساعة الماضية،

وشهد لبنان 51 وفاة بكورونا منذ فبراير.

وتتزامن عطلة نهاية الأسبوع الحالي مع عطلة عيد الأضحى.