لبنان يعلن إلغاء امتحانات الثانوية العامة وإكمال العام الدراسي عن بعد

سنتقدم بآلية لاستكمال العام الدراسي عن بعد، واقترح استكمال ​العام الدراسي​ للمراحل كافة الأكاديمية والمهنية دون الحضور حتى آخر مايو وترفيع التلامذة إلى الصف الأعلى مع تعويض الكفايات

أكد طارق المجذوب وزير التربية والتعليم العامة اللبناني، اليوم، الأحد، عن اقتراحه إلغاء امتحانات الثانوية العامة بكل فروعها في لبنان.

وقال المجذوب: “اقترحت إلغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وفق ضوابط ستناقش في جلسة مجلس الوزراء”.

وتابع: “سنتقدم بآلية لاستكمال العام الدراسي عن بعد، واقترح استكمال ​العام الدراسي​ للمراحل كافة الأكاديمية والمهنية دون الحضور حتى آخر مايو وترفيع التلامذة إلى الصف الأعلى مع تعويض الكفايات، وإكمال العام الدراسي عن بعد في كل الصفوف المهني والجامعي وكل كلية تعلن موعد التوقف عن التدريس”.

وأعلن رئيس الحكومة حسان دياب عن فتح البلد جزئياً إستنادا إلى الخطة المرحلية، غدا الإثنين، مشدداً على اللجوء إلى ​سياسة​ العزل الصحي والأحياء التي تسجل فيها إصابات عالية، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات من أجل الحفاظ على مجتمعنا وعلى جميع اللبنانيين التعامل مع الأمر بعناية شديدة وأن يكون شركاء في تحمل المسؤولية.

يذكر أن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع بفيروس كورونا في لبنان إلى 911 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في لبنان في 21 فبراير الماضي، فيما أوضح تقرير وزارة الصحة أن عدد الوفيات مستقرا على 26 حالة وفاة من دون زيادة، كما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 247 حالة شفاء أي نتيجتين سلبيتين متتاليتين.