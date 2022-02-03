أسواق عربية

لبنان يعفي الواردات الغذائية والطبية والدوائية من أي رسوم

تم إرجاء موضوع سلفة الكهرباء لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع
وائل كمال 2:55 م, الخميس, 3 فبراير 22 2:55 م, الخميس, 3 فبراير 22

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قرر مجلس وزراء لبنان ، اليوم الخميس، إعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء مهما كان نوعها.

وبحسب روسيا اليوم، قال وزير الإعلام في لبنان بالوكالة عباس الحلبي، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم، إن الحكومة أعفت كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء مهما كان نوعها.

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وأضاف: “تم الاتفاق على استيفاء الرسم على البضاعة المستوردة لبعض المواد التي بقيت خاضعة للرسم بالدولار على أساس سعر “صيرفة”.

ولفت إلى أنه تم إرجاء موضوع سلفة الكهرباء لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع الذي أعدها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة لاحقة”.

وأعلن أنه “هناك توجها لدعم الملف الطبي والاستشفائي في القطاع العام وخصوصا في القطاع العسكري وسيعقد اجتماع غدا بحضور المعنيين لدراسة قدرة الموازنة على المساهمة في دعم هذه الصناديق”.

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بقلم وائل كمال

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