لبنان يطلق أول سيارة كهربائية مصنعة محليا فبراير المقبل

يطلق لبنان في 21 فبراير المقبل أول سيارة كهربائية مصنعة محليا، مما يفتح سوق السيارات في البلاد أمام خيارات صديقة للبيئة على نطاق واسع.

وقال لميس سعادة مدير تطوير المحركات بشركة (إي في الكترا) لتصنيع السيارات الكهربائية لوكالة أنباء (شينخوا) إنه ليست مسألة خيار أن يكون لديك سيارة كهربائية في لبنان لأن ذلك سيكون الخيار الوحيد المتاح ابتداء من العام 2030 حيث سيحول جميع مصنعي السيارات إنتاجهم إلى سيارات كهربائية.

سيارة كهربائية مصنعة محليا

وأشار سعادة إلى أن السيارات الكهربائية أكثر صحة للبيئة وأقل تكلفة من السيارات العادية، منوها بأن شركة (إي في الكترا) التي كان أسسها رجل الأعمال جهاد محمد هي أول شركة في المنطقة العربية لتصنيع السيارات الكهربائية.

وأضاف أن الشركة تعتمد على طاقم موظفين لبنانيين وفلسطينيين لديهم جميعا هدف واحد وهو إنتاج سيارات كهربائية من لبنان.

وأشار إلى أن الشركة بدأت العمل منذ سنوات على إنتاج السيارات وأطلقت فعليا أول إنجاز لها في العام 2020 وهو سيارة “القدس كابيتال” تلتها “القدس إي إي”.

وأوضح ستكون “رايز” السيارة الجديدة التي سيتم إطلاقها في 21 فبراير من هذا العام في حدث كبير سيقام في المقر الرئيسي للشركة في بيروت.

انفجار مرفأ بيروت المروع

وقال إن “رايز” صممت بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي الذي دمر أحياء عدة في العاصمة اللبنانية للدلالة على أن بيروت ستقوم مجددا من أوجاعها بعد التفجير القاتل الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 200 شخص وجرح نحو ستة آلاف و500 آخرين اضافة لتدمير عدة أحياء في العاصمة اللبنانية.

وأوضح سعادة لـ((شينخوا)) أن شركة (إي في الكترا) تشتري خلايا بطاريات السيارات الخاصة بها من شركات شقيقة في أوروبا.

وأضاف أن مركز البحث والتطوير في الشركة في بيروت يخطط في القريب العاجل للبدء في تصنيع جميع احتياجات الإنتاج في السوق المحلية.

رفع الدعم عن الوقود

وردا على سؤال حول توقيت إطلاق السيارات الكهربائية في لبنان وسط الانهيار الاقتصادي الذي يعرفه لبنان حاليا، أكد سعادة أن السلطات في لبنان في صدد رفع الدعم عن وقود السيارات في القريب العاجل مما سيخلق فرصة جيدة للتحول إلى السيارات الكهربائية.

وأوضح أن الشركة تدرس حاليا البنية التحتية والمواقع لوضع شواحن كهربائية للسيارات التي سيتم إطلاقها قريبا في لبنان.

وقال “نبحث مع مراكز تسوق وجامعات وبلديات تغطية منطقة كبيرة بشواحننا لتسهيل استخدام الناس لسياراتنا”.

ولفت سعادة إلى أن السيارة الكهربائية “رايز” التي تنتجها شركة “إي في الكترا” ستباع بسعر 30 ألف دولار أمريكي لكن الشركة تخطط لتقديم حلول ميسرة لعملائها.

تسهيلات في الشراء

وأشار إلى أن الشركة تدرس أسعارها لتقديم تسهيلات تسمح للمشتري بدفع نصف ثمن السيارة نقدا والنصف الآخر مقابل شيكات.

ويواجه لبنان عدة أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية متشابكة أدت إلى تفاقم الفقر والبطالة والتضخم المالي وانهيار العملة المحلية وسط تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ اكتوبر 2019 مع تجميد المصارف للسحوبات النقدية بالدولار الأمريكي وتقييدها بالعملة المحلية.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن و كالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.