لبنان يطلب وساطة أمريكا لحل أزمة دول الخليج مع جورج قرداحي

طلبت الحكومة اللبنانية وساطة الولايات المتحدة لحل أزمة دبلوماسية مع دول الخليج العربي اندلعت إثر تصريحات تم تداولها لوزير الإعلام جورج قرداحي.

وحسب صحيفة “النهار” اللبنانية، قال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي إن لبنان أبلغ واشنطن بتفاصيل الأزمة، وطلب وساطتها متعهدا بتلبية جميع طلبات السعودية (التي تقود الغضب الخليجي).

وكان قرداحي وهو إعلامي شهير على مستوى الوطن العربي قبل أن يتولى حقيبة الإعلام في بلاده، قد أدلى بتصريحات عن حرب اليمن (المندلعة منذ سنوات بين الحوثيين في اليمن وبين السعودية) وصفها فيها بأنها “عبثية”.

وقال قرداحي: “الحوثيون يدافعون عن أنفسهم.. أليس كذلك؟ هل يعتدون على أحد؟ في نظري أن هذه الحرب عبثية ويجب أن تتوقف”.

وتابع: “الحوثيون كشعب يقصفون بالطائرات في منازلهم وقراهم وساحاتهم وجنازاتهم وأفراحهم”.

وأشار إلى أن استمرار هذه الحرب التي عجز أطرافها عن أي حسم خلال السنوات الثماني الماضية، يعد عبثا”.

وتشير الاحصاءات الأولية للأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من 330 ألف قتيل على الأقل وعشرات الألوف من الجرحى والمصابين على جانبي النزاع.

كما أدى اشتداد القتال البري والغارات الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف بقيادة السعودية إلى نزوح وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

غضب خليجي

وبعد نشر تصريحات جورج قرداحي (المسجلة قبل أشهر) في برنامج “برلمان الشعب” المذاع على تلفزيون “العربي” المدعوم قطريا، تعالت دعوات خليجية بإقالة قرداحي من منصبه الذي تسلمه قريبا.

لكن الوزير الجديد رفض الانصياع قائلا إنه “لم يخطئ في حق” وان تاصريحات “وجهة نظر شخصية” لا تعبر عن توجهات الدولة اللبنانية.

وعقب أيام، أعلنت السعودية، أمس الجمعة، استدعاء سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض.

كما قررت الرياض وقف كل الواردات اللبنانية.

وقررت البحرين اليوم السبت القيام بالمثل فيما يتعلق بطرد السفير اللبناني، ثم لحقت بها الكويت.

واليوم أيضا، أعلنت الإمارات مساء السبت سحب دبلوماسييها من لبنان، ومنع مواطنيها من السفر إلى هذا البلد.

أما قطر، فقد استنكرت خارجيتها تصريحات جورج قرداحي واصفة إياها بأنها “غير مسؤولة”.

ودعت الدوحة إلى إجراءات عاجلة لتهدئة الأوضاع والمساعدة في رأب الصدع بين الدول الشقيقة.