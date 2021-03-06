لبنان يشترط حصول المصدرين على إذن استيراد للبطاطس المصرية (مستند)

قررت السلطات اللبنانية إعادة فتح الاستيراد للبطاطس المصرية، وذلك بشرط.

وأكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه ورد خطاب من مكتب التمثيل التجاري بيروت بشأن آخر المستجدات لتصدير البطاطس “الموسم التصديري” الجديد الى السوق اللبنانية.

وأوضح خطاب المجلس التصديري، أن السلطات اللبنانية قامت بتطبيق نظام أذون الاستيراد على وارداتها من البطاطس المصرية.

ونص خطاب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على ضرورة حصول المصدرين المصريين على إذن استيراد عن طريق المستورد اللبناني بالكمية المصدرة من البطاطس لصالح الشركة المصرية، وذلك حتى لا تتعرض الشحنات المصدرة لأي مشاكل عند وصولها إلى الموانئ اللبنانية.

كان قد أشار الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة تقوم باستغلال الإنتاج الكبير من محصول البطاطس، قائلا إن هناك جهودا كبيرة بُذلت في فتح أسواق جديدة للبطاطس، وتم تصدير مئات الآلاف من أطنان البطاطس في الوقت الحالي، وكانت البطاطس واحدة من المحاصيل القليلة في إنتاجها خلال السنوات الماضية، ولذلك كان هناك تشجيع بين المزارعين من أجل زراعتها في الفترة الماضية، لافتًا إلى أن مصر الدولة رقم 6 في تصدير البطاطس في العالم.

وأشار إلى أن مصر الدولة رقم 6 في تصدير البطاطس، ومن الطبيعى أن تتعرض لبعض الطوارئ أو الأزمات ولكن الاقتصاد المصري الزراعي مرن وقادر على التعامل مع الأزمات والتغيرات التي تطرأ، ومن المهم أن يحدث تعاون بين التجار والمزارعين من أجل إدخالها بشكل أكبر في التصنيع الزراعي وإيجاد حلول جديدة في الفترة المقبلة.