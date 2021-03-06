اقتصاد وأسواق

لبنان يشترط حصول المصدرين على إذن استيراد للبطاطس المصرية (مستند)

وذلك حتى لا تتعرض الشحنات المصدرة لأي مشاكل عند وصولها إلى الموانئ اللبنانية
السيد فؤاد 3:19 م, السبت, 6 مارس 21 3:19 م, السبت, 6 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت السلطات اللبنانية إعادة فتح الاستيراد للبطاطس المصرية، وذلك بشرط.

وأكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه ورد خطاب من مكتب التمثيل التجاري بيروت بشأن آخر المستجدات لتصدير البطاطس “الموسم التصديري” الجديد الى السوق اللبنانية.

وأوضح خطاب المجلس التصديري، أن السلطات اللبنانية قامت بتطبيق نظام أذون الاستيراد على وارداتها من البطاطس المصرية.

ونص خطاب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على ضرورة حصول المصدرين المصريين على إذن استيراد عن طريق المستورد اللبناني بالكمية المصدرة من البطاطس لصالح الشركة المصرية، وذلك حتى لا تتعرض الشحنات المصدرة لأي مشاكل عند وصولها إلى الموانئ اللبنانية.

اقرأ أيضا  قرار جمهوري بشأن انضمام مصر لاتفاقية متعددة الأطراف لمنع تآكل الوعاء الضريبى

كان قد أشار الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة تقوم باستغلال الإنتاج الكبير من محصول البطاطس، قائلا إن هناك جهودا كبيرة بُذلت في فتح أسواق جديدة للبطاطس، وتم تصدير مئات الآلاف من أطنان البطاطس في الوقت الحالي، وكانت البطاطس واحدة من المحاصيل القليلة في إنتاجها خلال السنوات الماضية، ولذلك كان هناك تشجيع بين المزارعين من أجل زراعتها في الفترة الماضية، لافتًا إلى أن مصر الدولة رقم 6 في تصدير البطاطس في العالم. 

اقرأ أيضا  بروتوكول تعاون بين وزارتي الزراعة والتضامن لدعم الصيادين

وأشار إلى أن مصر الدولة رقم 6 في تصدير البطاطس، ومن الطبيعى أن تتعرض لبعض الطوارئ أو الأزمات ولكن الاقتصاد المصري الزراعي مرن وقادر على التعامل مع الأزمات والتغيرات التي تطرأ، ومن المهم أن يحدث تعاون بين التجار والمزارعين من أجل إدخالها بشكل أكبر في التصنيع الزراعي وإيجاد حلول جديدة في الفترة المقبلة. 

اقرأ أيضا  «المالية»: صرف 210 ملايين جنيه لـ43 شركة في مبادرة السداد النقدي لدعم الصادرات
شرط-تصدير-البطاطس-للبنان
شرط تصدير البطاطس إلى لبنان
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب عالميًّا تخسر 40 دولارًا للأسبوع الثالث

خالد بدر الدين 3:15 م, السبت, 6 مارس 21

هيئة الدواء: مصر تبدأ تطبيق برنامج اعتماد نتائج تحاليل معامل مراقبة الجودة بالشركات

منتصر محمود 2:04 م, السبت, 6 مارس 21

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 6-3-2021 واستقرار عيار 21

عمر سالم 1:51 م, السبت, 6 مارس 21

«المالية»: صرف 210 ملايين جنيه لـ43 شركة في مبادرة السداد النقدي لدعم الصادرات

منى عبدالباري 1:30 م, السبت, 6 مارس 21

ارتفاع سعر اللحم البقري القائم إلى 56 جنيهًا بالأسواق السبت 6-3-2021

الصاوي أحمد 12:02 م, السبت, 6 مارس 21

رئيس الوزراء يصل المنوفية لتفقد مشروعات «حياة كريمة»

صفية حمدي 10:48 ص, السبت, 6 مارس 21