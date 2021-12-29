طاقة

لبنان يتوقع بدء وصول الغاز المصري أواخر فبراير

قال بيان للرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع الانتهاء من إصلاحات بخط لنقل الغاز بنهاية فبراير، ما سيسمح بوصول الغاز المصري إلى لبنا ن، حسبما أفادت العربية. ونقل البيان عن وزير الطاقة، وليد فياض، قوله: "مع حلول أواخر فبراير، من…

المال - خاص 11:15 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21 11:15 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

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قال بيان للرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع الانتهاء من إصلاحات بخط لنقل الغاز بنهاية فبراير، ما سيسمح بوصول الغاز المصري إلى لبنا ن، حسبما أفادت العربية.

ونقل البيان عن وزير الطاقة، وليد فياض، قوله: “مع حلول أواخر فبراير، من المفترض أن يكون قد تم الانتهاء من إصلاح الخط في المرحلة الأولى، بما يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار”.

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تقع دير عمار على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الشمال من مدينة طرابلس في شمال لبنان.

ومن المقرر بموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان أن تزوده مصر بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر بأراضي الأردن وسوريا.

وفي نوفمبر الماضي قال وزير البترول المصري طارق الملا إنه جارٍ العمل مع الأردن لتوصيل الغاز المصري إلى لبنان

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بقلم المال - خاص

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