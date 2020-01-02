لبنان يتسلم طلبًا من الإنتربول لتوقيف كارلوس غصن

تسلم لبنان طلبًا من الإنتربول لتوقيف رجل الأعمال اللبناني الأصل، كارلوس غصن الذي فر من اليابان إلى بيروت، وفق سكاي نيوز عربية.

وصل فجأة كارلوس غصن رئيس شركة نيسان اليابانية للسيارات والذى تمت إقالته بتهمة الاختلاس إلى منزل طفولته في لبنان الثلاثاء، بعد أن استطاع الفرار مما وصفه بالنظام القضائي المتحيز في اليابان،

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، الثلاثاء، بأن كارلوس غصن المدير المطاح به لتحالف “رينو-نيسان” لصناعة السيارات، وصل بيروت، مستقلا طائرة خاصة، فى عملية “تهريب” من اليابان، تشبه تلك التى تصورها الأفلام البوليسية وذلك وفق ما نشره موقع سكاى نيوزر عربية الإخبارى

ووفق سكاي نيوز عربية، استلمت النيابة العامة التمييزية في لبنان، يوم السبت، طلبا من الإنتربول” لأجل توقيف غصن، بعد فراره من اليابان.

والنشرة الحمراء التي تلقاها لبنان؛ هي طلب يرفعه الإنتربول الى الأجهزة القضائية في دولة ما لتحديد مكان أحد المطلوبين وتوقيفه قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كارلوس غصن

وبناء عليه، ستتحرك النيابة العامة التمييزية لاستدعاء غصن والتحقيق معه قبل اتخاذ القرار المناسب.

وبحسب قانونيين، فإنه بعد الاستماع إلى غصن سترفع النيابة العامة تقريرها إلى وزير العدل في لبنان الذي يقوم بدوره بتقديم مطالعته أمام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

وفي وقت سابق، نفى مصدر في القصر الرئاسي بلبنان، أن يكون رئيس الجمهورية ميشال عون، التقى رجل الأعمال كارلوس غصن، بعد وصوله إلى بيروت.

ووصل الاثنين إلى بيروت، على متن طائرة خاصة، مستخدما جواز سفر فرنسي وبطاقة الهوية اللبنانية، في خطوة أثارت صدمة كبيرة في طوكيو.

فيما اعتبرت السلطات اللبنانية الثلاثاء، أنه دخل البلاد “بصورة شرعية”، ولا شيء يستدعي ملاحقته.