لبنان: هبوط كامل في شبكة الكهرباء ولا إمكانية لإعادتها حاليا

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن حدوث هبوط بشكل كامل بشبكة الكهرباء من دون إمكانية إعادة بنائها مجددا في الوقت الراهن، في ظل الظروف التشغيلية الصعبة والقدرة الإنتاجية المتدنية من جهة، واستمرار وجود محطات تحويل رئيسية خارجة على سيطرة المؤسسة من جهة أخرى.

وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، توقف محطة الزهراني لتوليد الكهرباء عن العمل اليوم نتيجة نفاذ مخزون الغاز أويل، بالإضافة إلى توقف محطة دير عمار منذ صباح أمس لنفس السبب مما أدى إلى انخفاض التغذية الإجمالية إلى ما دون 270 ميجاواط، مما انعكس مباشرة على ثبات الشبكة واستقرارها وأدى إلى هبوطها بشكل كامل.

وقالت مؤسسة كهرباء لبنان أنها سبق وحذرت مرارا وتكرارا منذ أشهر عدة من خطر الدخول في المحظور في ما خص التغذية بالتيار الكهربائي، وناشدت جميع الجهات المعنية بحساسية الوضع ودقته، ولا سيما ضرورة الموافقة على تحويل فائض العملة الوطنية المتراكم في حساباتها جراء عمليات جمع فواتير الاشتراكات بالتغذية في التيار، إلى عملة صعبة وفق سعر الصرف الرسمي، في محاولة منها لتغطية جزء من حاجاتها من المحروقات، لزوم إنتاج الطاقة، مشيرة إلى أنها سبق وأن حذرت أنه في حال استمرار الأمور على حالها، فهناك مخاطر عالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل على جميع الأراضي.

وأضافت أنه من المرتقب أن تصل مساء اليوم شحنة مادة الفيول أويل (Grade A)، والتي من المتوقع أن تفرغ حمولتها في كل من خزانات محطات الزوق والجية مطلع الأسبوع المقبل (بدء من الاثنين)، بعد أن تقوم وزارة الطاقة بالتأكد من مطابقة مواصفاتها فور ورود نتائج تحاليل عيناتها من مختبرات إحدى الشركات المتخصصة في دبي، ليتم استهلاكها بعد تفريغ كامل حمولتها في كل من محطتي توليد الزوق والجية، للتمكن مع محطات المحركات العكسية في الزوق والجية، من محاولة رفع القدرة الإنتاجية لحوالي 500 ميجاواط.

وأشارت مؤسسة كهرباء لبنان أنه حينما ترد الشحنة الثالثة من اتفاق التبادل العراقي، والمحملة بمادة الغاز أويل والمرتقب وصولها في أواخر الشهر الحالي، لكي تتمكن عندئذ المؤسسة من تثبيت الشبكة الكهربائية قدر استطاعها.

وتابعت مؤسسة كهرباء لبنان أنها تتواصل من جانب آخر مع منشآت النفط في طرابلس والزهراني، لمعرفة ما إذا أمكنها شراء جزء من كميات الغاز أويل المحدودة لديها لإعادة تشغيل محطتي توليد الزهراني ودير عمار لأيام محدودة فقط، لرفع القدرة الإنتاجية موقتا إلى حدود 500 ميجاواط، وبالتالي تثبيت الشبكة الكهربائية، وذلك حتى يتم الانتهاء من تفريغ حمولة شحنة مادة الفيول أويل (Grade A) مطلع الأسبوع المقبل، وعلى أن يتم سداد ثمن تلك الكميات بموجب قرض الـ 100 مليون دولار بين الحكومة ومصرف لبنان، والذي تبلغت المؤسسة من جانب مصرف لبنان صباح أمس الجمعة موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان عليه.