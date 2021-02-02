«لبنان للنقل الجماعى» تجمد خطتها التوسعية لحين انتهاء جائحة «كورونا»

قال المهندس عزيز حازم، رئيس مجلس إدارة شركة لبنان للنقل الجماعى إنه تم تجميد الخطة التوسعية حتى نهاية الربع الأول من العام الجارى، على أن يتم استئناف بحث تنفيذها بداية من أبريل المقبل.

وأضاف لـ«المال»، أن سبب وقف تنفيذ التوسعات جاء عقب تراجع الإيرادات بنسبة %40 من بداية ديسمبر وحتى الآن، نتيجة الموجة الثانية لجائحة كورونا، نتيجة انخفاض عدد المستخدمين لمرافق النقل عمومًا.

وحصلت شركة لبنان للنقل نهاية عام 2019 على المركز الأول بنسبة %88 فى تقييم هيئة النقل العام بالقاهرة لشركات النقل الجماعى، من حيث مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

وتتضمن خطة الشركة إضافة عدد من الأتوبيسات الذكية على مسارات جديدة، وذلك بعد قيام محافظة القاهرة بفتح الباب أمام الشركات الراغبة فى الحصول على موافقة تسيير مركبات تربط القاهرة بالمدن العمرانية الجديدة.

ومجموعة لبنان، مالكة لـ3 شركات: الأولى للنقل الجماعى، والثانية للنقل السياحى، والأخيرة للتكنولوجيا والمعلومات والدعم الفنى، وتم تأسيس المجموعة عام 1980، ودخلت مجال النقل الجماعى عام 2004.

وأشار”حازم” إلى أن الشركة، دائما تقوم بعملية استطلاع آراء للركاب لتحديد مدى جودة الخدمة ومدى رضاهم عنها، موضحا أن تقييم الركاب للخدمة يساعدها على معرفة أوجه القصور، والعمل على تحسينها بشكل دائم.

يشار إلى أن مشروع النقل الجماعى، هو أحد المشروعات التابعة لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة القاهرة، وتقوم فكرته على إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للدخول فى مجال النقل الجماعى للركاب بواسطة سيارات مينى باص “26 راكبا”، إلى جانب إعداد بديل مناسب على المدى الطويل لحل مشكلة النقل العشوائى (السرفيس) من خلال كيانات منظمة وتحت الإشراف الكامل لإدارة المشروع تستطيع التحكم فى مسارات هذه الوسيلة ومراقبة تشغيلها بما يحقق خدمة متميزة للركاب، وكذلك التكامل مع وسائل النقل الأخرى وتحديد التعريفة المناسبة للركاب.