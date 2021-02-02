نقل وملاحة

«لبنان للنقل الجماعى» تجمد خطتها التوسعية لحين انتهاء جائحة «كورونا»

تراجع الإيرادات بنسبة 40% منذ 1 ديسمبر
مدحت إسماعيل 10:36 ص, الثلاثاء, 2 فبراير 21 10:36 ص, الثلاثاء, 2 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المهندس عزيز حازم، رئيس مجلس إدارة شركة لبنان للنقل الجماعى إنه تم تجميد الخطة التوسعية حتى نهاية الربع الأول من العام الجارى، على أن يتم استئناف بحث تنفيذها بداية من أبريل المقبل.

وأضاف لـ«المال»، أن سبب وقف تنفيذ التوسعات جاء عقب تراجع الإيرادات بنسبة %40 من بداية ديسمبر وحتى الآن، نتيجة الموجة الثانية لجائحة كورونا، نتيجة انخفاض عدد المستخدمين لمرافق النقل عمومًا.

وحصلت شركة لبنان للنقل نهاية عام 2019 على المركز الأول بنسبة %88 فى تقييم هيئة النقل العام بالقاهرة لشركات النقل الجماعى، من حيث مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

اقرأ أيضا  «صن فارما» الهندية تتوقع استقرار مبيعاتها.. وتراجعا فى الأرباح

وتتضمن خطة الشركة إضافة عدد من الأتوبيسات الذكية على مسارات جديدة، وذلك بعد قيام محافظة القاهرة بفتح الباب أمام الشركات الراغبة فى الحصول على موافقة تسيير مركبات تربط القاهرة بالمدن العمرانية الجديدة.

ومجموعة لبنان، مالكة لـ3 شركات: الأولى للنقل الجماعى، والثانية للنقل السياحى، والأخيرة للتكنولوجيا والمعلومات والدعم الفنى، وتم تأسيس المجموعة عام 1980، ودخلت مجال النقل الجماعى عام 2004.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 1-2-2021

وأشار”حازم” إلى أن الشركة، دائما تقوم بعملية استطلاع آراء للركاب لتحديد مدى جودة الخدمة ومدى رضاهم عنها، موضحا أن تقييم الركاب للخدمة يساعدها على معرفة أوجه القصور، والعمل على تحسينها بشكل دائم.

يشار إلى أن مشروع النقل الجماعى، هو أحد المشروعات التابعة لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة القاهرة، وتقوم فكرته على إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للدخول فى مجال النقل الجماعى للركاب بواسطة سيارات مينى باص “26 راكبا”، إلى جانب إعداد بديل مناسب على المدى الطويل لحل مشكلة النقل العشوائى (السرفيس) من خلال كيانات منظمة وتحت الإشراف الكامل لإدارة المشروع تستطيع التحكم فى مسارات هذه الوسيلة ومراقبة تشغيلها بما يحقق خدمة متميزة للركاب، وكذلك التكامل مع وسائل النقل الأخرى وتحديد التعريفة المناسبة للركاب.

اقرأ أيضا  السيسي يتفقد مشروعات تطوير طرق ومحاور مصر القديمة (صور)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

«إدوارد للخدمات البحرية» تتوقع تعافى النشاط النصف الثانى من 2021

أماني العزازي 10:14 ص, الثلاثاء, 2 فبراير 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 2-2-2021

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الثلاثاء, 2 فبراير 21

اقتصادية قناة السويس تمنع سيارات نقل البضائع غير التابعة لشركات من دخول موانيها

أماني العزازي 8:46 م, الأثنين, 1 فبراير 21

ميناء دمياط يستقبل 12000 طن حديد ويُصدر 2900 طن زيت طعام

محمود محسن 7:11 م, الأثنين, 1 فبراير 21

وزيرا النقل وقطاع الأعمال يتابعان تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

محمود محسن 1:59 م, الأثنين, 1 فبراير 21

عبد‭ ‬القادر‭ ‬جاب‭ ‬الله‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بورسعيد‮»‬‭:‬ تعافى‭ ‬نشاط‭ ‬تداول‭ ‬الحاويات‭ ‬مرهون‭ ‬بانحسار‭ ‬‮«‬كورونا‮»‬

أماني العزازي 12:19 م, الأثنين, 1 فبراير 21