لبنان فى عين العاصفة مجدداً

يبدو لبنان بوصفه الفائض الجغرافى والسياسى والأيديولوجى لصراعات الشرق الأوسط.. مرشحاً لمرة ثانية – على الأقل – خلال أربعة عقود.. كى يكون مسرحاً للاقتتال «بالوكالة» من الأطراف المعنية بتعقيدات الحرب والسلام فى المنطقة، ذلك منذ توازت الحرب الأهلية 1975 – 1990 مع الإرهاصات السابقة والتالية لإطار السلام فى «كامب ديفيد» 1978.. الذى انقسمت المنطقة جراءه إلى معسكرين.. بين جبهة السلام مع إسرائيل.. والرافضين لها، ذلك قبل أن يلتئم شملاهما عقب تحييد كل من مصر والعراق بالتتالى، ولأسبابهما، حول مائدة التفاوض فى مؤتمر مدريد الدولى للسلام 1991.. الذى أفضى إلى مفاوضات «ثنائية المسار» نتجت عنها اتفاقات مُبتسرة بين كل من الأردن والفلسطينيين مع إسرائيل منتصف التسعينيات، فيما تعرضت المفاوضات مع سوريا (وفى معيتها لبنان إلى جانب إيران التى دخلت متأخرة على خط الصراع) إلى حالات فشل متكررة (..) توقفت فى العام 2000، قبل طرد الجيش السورى من لبنان أبريل 2005.. فى ظل سلسلة من الاغتيالات طالت شخصيات سياسية من المعسكرين المنقسمين حول عملية السلام فى الشرق الأوسط.. وصلت إلى حد شن إسرائيل الحرب على لبنان صيف 2006، قبل خمس سنوات من الاضطراب الأمنى التى انتهت بإرهاصات «الربيع العربى».. الذى نقل الحرب الأهلية بالوكالة إلى سوريا أبريل 2011 – لا تزال – رغم تدخل روسيا العسكرى إلى جانب النظام السورى وحلفائه – إيران وحزب الله اللبنانى – نهاية سبتمبر 2015.. لتبدو الحرب منذئذ شبه محسومة لصالحهم على الجبهة السورية، دون لبنان الذى عانى فراغاً سياسياً وأمنياً انتهى العام الماضى.. بشغل ميشال عون، المرتبط مصيره بحزب الله رئاسة الجمهورية فيما تولى «الحريري» المرتبط بالسعودية.. رئاسة الوزراء، إلا أن أولهما لم يقارب بعيداً مع السعودية.. فيما ذهب الثانى بعيداً – على ما يبدو – نحو إيران، ذلك قبل أن تؤدى تطورات الأوضاع الداخلية فى السعودية (..) إلى جانب تحركاتها الخارجية، بما فى ذلك احتمال مشاركتها فيما يعرف بالتفاوض «متعدد المسارات»، بشأن الصراع فى الشرق الأوسط، إلى أن تتخذ الرياض موقفا لتطويع لبنان إلى جانبها.. ربما ليصبح مجدداً فائضاً جغرافياً وسياسياً (..) وطائفيا فيما يتصل بتعقيدات التسوية النهائية المرتقبة للصراع العربى – الإسرائيلى، إلا أن يكون اللبنانيون على اختلافهم بين المعسكرين المتناقضين – قد استوعبوا الدرس لئلا يتورطوا مجدداً فى حرب أهلية بالوكالة عن آخرين لهم دور متنفذ بشكل أو بآخر فى الساحة اللبنانية.

إلى ما سبق بإيجاز، مقدمة ضرورية لتبين ما يحدث حول لبنان فى الأيام القليلة الماضية، من تقديم رئيس وزرائها استقالته من الرياض، وكان هناك مسدس مصوّب إلى ظهره – على حد تعبير رئيس حزب الله اللبنانى، فيما سبق للحريرى قبل يوم من استقالته الاجتماع فى بيروت مع مستشار المرشد الإيرانى «ولاياتى» الذى هنأ لبنان بعد المقابلة بانضمامه إلى «المقاومة»، ليستدعى «الحريرى» إلى الرياض متماهياً مع الموقف السعودى المتشدد ضد إيران فى بيان استقالته التى اقتصرت عليه دون أن تشمل استقالات وزراء كتلته الحزبية، بحيث يبقى الأمر أشبه بقرع طبل أجوف نحو الحرب.. من المعتقد أنها وعلى غير ما يشيع لذلك كثيرون، لأسبابهم، لن تقوم بين الفرقاء اللبنانيين، وإن لا يمنع ذلك من تصعيد الاستقطابات السياسية بينهم، بما يخدم – ربما – التصعيد الأميركى – خارج الحلفاء الأوروبيين – ضد إيران.. الأمر الذى يحذر منه الرئيس الفرنسى نظيره الأميركى، للامتناع عن جعل لبنان كوريا شمالية جديدة، إذ إن هذا التصعيد لو استمر لأهداف أميركية أو سعودية داخلية (..) فلن تقتصر مضاره على وضع لبنان فحسب فى «عين العاصفة».. إذ سوف تجتاح رياحها المنطقة بأسرها.