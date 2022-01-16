طاقة

لبنان: سيصل إلينا الغاز من مصر ولا صحة لاتفاق مع إسرائيل

أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، اليوم الأحد، إن الغاز الذي سيصل إليها سيكون من مصر ، ولا صحة لتوقيع اتفاق مع إسرائيل . وفي بيان لها، قالت الوزارة إنها "تنفي نفيا قاطعا ما تم ذكره على قناة 12 الإسرائيلية تحت…

المال - خاص 12:12 ص, الأثنين, 17 يناير 22 12:12 ص, الأثنين, 17 يناير 22

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أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، اليوم الأحد، إن الغاز الذي سيصل إليها سيكون من مصر ، ولا صحة لتوقيع اتفاق مع إسرائيل .

وفي بيان لها، قالت الوزارة إنها “تنفي نفيا قاطعا ما تم ذكره على قناة 12 الإسرائيلية تحت عنوان “واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان”.

وأكدت الوزارة أن اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة، تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرة ما ستؤمنه للبنان”.

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وأضاف البيان أن “ولذلك، هي ستؤمن للبنان جزءا بسيطا من إنتاجها وحجم سوقها، وهذا الغاز سيمر عبر الشقيقة الأردن، ومن ثم إلى سوريا نهاية الخط لتستفيد منه”.

وتابعت: “ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة ” swap” من حقول ومنظومة الغاز في حمص، ليصل إلى محطة دير عمار في الشمال، من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين”.

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وشددت وزارة الطاقة على أن “ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازا إسرائيليا، هو كلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا”.

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بقلم المال - خاص

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