لبناء 176 سفينة.. شركة كورية تحصل على عقود بقيمة 20 مليار دولار في 9 أشهر

أعلنت شركة كوريا الجنوبية لبناء السفن والهندسة البحرية اليوم الإثنين أنها فازت بعقد بقيمة 525 مليار وون (378 مليون دولار أمريكي) لبناء 8 سفن لشركتي شحن أفريقيتين.

وذكرت وكالة يونهاب أن كوريا لبناء السفن حصلت على طلبات بقيمة 20.35 مليار دولار لبناء 176 سفينة حتى الآن هذا العام، أو 116.6% من هدفها السنوي البالغ 17.44 مليار دولار.

وقالت كوريا لبناء السفن في بيان إن شركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة التابعة لها ستبني 4 سفن حاويات بسعة 1,400 وحدة مكافئة لعشرين قدما تعمل بالغاز الطبيعي المسال.

وأضافت كوريا لبناء السفن إن شركة هيونداي فيتنام لبناء السفن، وهي وحدة تابعة لشركة هيونداي ميبو دوكيارد، ستقوم ببناء 4 ناقلات بتروكيماويات بحمولة 50 ألف طن وتسليمها بحلول النصف الثاني من عام 2025.

ويحمل عقد الحاويات خيارا لبناء سفينتين أخريين، وسيتم تسليم ناقلات الحاويات على مراحل ابتداء من النصف الأول من عام 2025.

ولم تكشف كوريا لبناء السفن عن أسماء شركات الشحن الأفريقية.

وتمتلك الشركة، وهي شركة تابعة لمجموعة اتش دي هيونداي لبناء السفن وتكرير النفط والآلات، المعروفة سابقا باسم “هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة”، 3 شركات تابعة رئيسية – هيونداي للصناعات الثقيلة وهيونداي ميبو دوكيارد وهيونداي سامهو للصناعات الثقيلة.