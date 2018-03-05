لبلبة: لم أنزعج من إعادة مشاهدي في الشارع اللي ورانا

·أطالب المواقع الإلكترونية تحري الدقة في ماينشرونه عني·متفائلة بالمرحلة القادمة سياسيا ويجب أن نساند رئيسنا أحمد حمدي:قدمت النجمة لبلبة العديد من الادوار السينمائية والتليفزيونية على مدى مسيرتها الفنية الطويلة واستطاعت عمل بصمة فنية كبيرة في الفن المصري ، وكان ذلك سببا ادع

·أطالب المواقع الإلكترونية تحري الدقة في ماينشرونه عني



·متفائلة بالمرحلة القادمة سياسيا ويجب أن نساند رئيسنا





أحمد حمدي:

قدمت النجمة لبلبة العديد من الادوار السينمائية والتليفزيونية على مدى مسيرتها الفنية الطويلة واستطاعت عمل بصمة فنية كبيرة في الفن المصري ، وكان ذلك سببا ادعى لاختيارها من ادوارة مهرجان الكاثوليكي للسينما المصرية لتشارك فيه كعضو بلجنة التحكيم مع بعض المخرجين والنقاد ، كما انها اوشكت من الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل الشارع اللي ورانا مؤكدة انها لم تنزعج من طلب المخرج مجدي الهواري لاعادتها تصوير بعض مشاهدها مرة ثانية الايام الماضية .

” المال ” تتحدث معها عن مسلسل الشارع اللي ورانا وتكريمها بمهرجان جمعية الفيلم وتعاونها مع النجم الكبير عادل امام والناقد السينمائي الراحل علي ابو شادي واسباب انزعاجها من بعض المواقع الالكترونية.

أكدت النجمة لبلبة ان اختيارها من مهرجان الكاثوليكي للسينما الايام الماضية للمشاركة به في لجنة التحكيم تعتبر هي المرة السادسة عشرة في مشوارها الفنية ، لافتة الى ان مهرجان الكاثوليكي للسينما يعتبر من اعرق واهم مهرجانات السينما في بلادنا وهذه المرة تكونت اللجنة من كبار المخرجين والكتاب والنقاد ايضا مثل المخرج سمير سيف والكاتبة حنان شومان .

وأضافت في حوارها لـ”للمال”، أنه تم تكريم النجمة ليلى علوي عن مسيرتها الفنية الطويلة وسعدت بتكريمها وكذلك الفنان القدير حسن حسني مشيرة ان المهرجان يهتم بتكريم رموز الفن المصري كل دورة منه تقديرا لمشوارهم الفني وليس فيه وساطة في اختيار المكرمين من الفنانين ابدا.

وكشفت لبلبة عن كونها اوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في المسلسل الجديد الذي حمل طابع الاثارة والتشويق للجمهور ” الشارع اللي ورانا ” وتشارك في بطولته مع النجم فاروق الفيشاوي والنجمة التونسية درة مضيفة ان المسلسل سيتم طرحه منتصف مارس المقبل على شاشة سي بي سي وتعاونت فيه مع المخرج مجدي الهواري وهو يهتم بادق تفاصيل الممثل معه حتى يخرج العمل بافضل صورة ممكنة .

وتابعت انها فوجئت بعد انتهائها من تصوير الكثير من مشاهدها في المسلسل الفترة السابقة بطلب الهواري منها اعادة تصوير بعض المشاهد مرة ثانية لاضافة تفاصيل جديدة عليها ولم تنزعج من ذلك فمن حق اي مخرج ان يعدل في مشاهد معينة لاي ممثل او يحذف بعضها حسب مايتراى له ورؤيته للعمل الدرامي او السينمائي ككل .

ولفتت لبلبة في حديثها عن قيام النجم الكبير عادل امام بالاتصال بها لتهنئتها الايام الماضية على المسلسل الجديد الشارع اللي ورانا خاصة انها تعاونت معه في الكثير من الاعمال السينمائية الناجحة في مشوارهما الفني معا وكذلك مسلسلي صاحب السعادة ومامون شركاه الاعوام الماضية في رمضان .

واوضحت ان عادل امام يحرص دائما على الوقوف بجانب اي زميل او صديق له ، مشيرة انها حتى لو لم تتعاون معه في مسلسله الجديد الذي يقوم بتصويره لرمضان 2018 ” عوالم خفية ” فهو من اقرب النجوم لي فنيا وانسانيا .

وأشارت إلى أن تكريم عادل إمام منذ فترة يعطي دافع قوي لاي فنان مصري لتقديم اعمال فنية ذات قيمة فنية حقيقية تظل عالقة بذاكرة الجمهور لسنوات لان الفن الراقي المحترم هو الذي سيبقى لاي فنان فينا بعد رحيله.

ولم تنس النجمة الكبيرة ان تتذكر معنا لحظات تاثرها الايام الماضية اثناء تسلمها تكريمها بمهرجان جمعية الفيلم في دورته الاخيرة ، خاصة حينما قابلت النجم القدير جميل راتب وهو يجلس على كرسي متحرك لاسيما انها تواجدت معه في العديد من المهرجانات الدولية خلال السنين الماضية وهو فنانا كبيرا وقدم العديد من الاعمال التليفزيونية والسينمائية المميزة في مسيرته الفنية ويستحق مننا تكريمه .

وأبدت لبلبة انزعاجها من كتابة احدى المواقع الالكترونية لعمرها ومعلومات عن حياتها الفنية ونشأتها وعدد الافلام السينمائية التي قدمتها حتى الان في مشوارها الفنية خاطئا ، متسائلة ماسبب عدم تحري هذا الموقع ” ويكيبديا ” للدقة في نشر اي معلومة عن اي فنان لان ذلك يعتبر ارشيفا خاصا له بواسطتهم يوجب ان يكون هذا الارشيف والمعلومات عنه صحيحة ودقيقة.

وأوضحت ايضا ان الناقد والمؤرخ السينمائي علي أبو شادي الذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة كان محبا للفن المصري ودائما التواجد في الكثير من المحافل والمهرجانات المحلية والدولية وكانت تتواجد معه في كثير من الاحيان، بالاضافة أنه كان يقوم بتوجيه النصائح لها قبل دخول اي عمل فني حينما تاخذ رايه.

وعن المرحلة القادمة التي يعيشها الوطن قالت إنها متفائلة بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي متمنية أن نقف بجانبه كل في مجال عمله بضميرنا الحي حتى ننهض ببلادنا الفترة المقبلة وتتخطى اي وقت صعب .

ونوهت الى ان هناك محطات فنية هامة في مشوارها الفنية لاتنساها ابدا في السينما والتلفزيون منها ” معالي الوزير ” و ” مامون وشركاه ” وغيرها مؤكدة انها مازالت قادرة على العطاء للجمهور وتقديم ادوارا مميزة.