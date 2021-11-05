لبحث سبل تعزيز التعاون.. وزير الإنتاج الحربى يستقبل سفير مصر في اليابان

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير محمد أبو بكر سفير مصر باليابان، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة. استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بتهنئة السفير محمد أبو بكر على توليه منصبه الجديد كسفير لمصر في اليابان،…

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير محمد أبو بكر سفير مصر باليابان، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بتهنئة السفير محمد أبو بكر على توليه منصبه الجديد كسفير لمصر في اليابان، متمنياً له النجاح والتوفيق.

وأوضح أن هذا اللقاء يأتي بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية وسبل فتح أسواق جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربي بالسوق اليابانية لدعم الصادرات المصرية وكذا جذب استثمارات للسوق المصرية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال الفترة الماضية، دفع فرص إقامة شراكات ثنائية تعود بالنفع على كلا الطرفين.

وأكد اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في ظل الفرص الاستثمارية والمشروعات الضخمة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات.

وأعرب عن ترحيب الوزارة بإستقبال الوفود الفنية للشركات اليابانية لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها ومجالات التعاون المقترحة، مضيفاً أن هذه الزيارات تمثل مجالاً خصباً لعقد شراكات إستراتيجية جديدة.

من جانبه أشاد السفير محمد أبو بكر بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج.

وأكد السفير حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالإستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخراً وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والياباني وهو ما يعطي دفعة قوية للسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية.

وأضاف أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في اليابان لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على إمكانياتها وتحديد موضوعات التعاون التي يمكن التعاون في تنفيذها.

ولفت المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى حرص الوزارة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات اليابانية في مجالات التصنيع المختلفة.

حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي.