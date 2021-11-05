سيـــاســة

لبحث سبل تعزيز التعاون.. وزير الإنتاج الحربى يستقبل سفير مصر في اليابان

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير محمد أبو بكر سفير مصر باليابان، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة. استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بتهنئة السفير محمد أبو بكر على توليه منصبه الجديد كسفير لمصر في اليابان،…

أحمد اللاهوني 11:08 ص, الجمعة, 5 نوفمبر 21 11:08 ص, الجمعة, 5 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير محمد أبو بكر سفير مصر باليابان، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بتهنئة السفير محمد أبو بكر على توليه منصبه الجديد كسفير لمصر في اليابان، متمنياً له النجاح والتوفيق.

وأوضح أن هذا اللقاء يأتي بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية وسبل فتح أسواق جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربي بالسوق اليابانية لدعم الصادرات المصرية وكذا جذب استثمارات للسوق المصرية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال الفترة الماضية، دفع فرص إقامة شراكات ثنائية تعود بالنفع على كلا الطرفين.

اقرأ أيضا  استعدادا للزحف إلى العاصمة.. مقاتلو تيجراي: سنشكل حكومة مؤقتة حال إزاحة آبي أحمد

وأكد اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في ظل الفرص الاستثمارية والمشروعات الضخمة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات.

وأعرب عن ترحيب الوزارة بإستقبال الوفود الفنية للشركات اليابانية لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها ومجالات التعاون المقترحة، مضيفاً أن هذه الزيارات تمثل مجالاً خصباً لعقد شراكات إستراتيجية جديدة.

من جانبه أشاد السفير محمد أبو بكر بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج.

اقرأ أيضا  السودان يفرج عن أحد رموز نظام عمر البشير

وأكد السفير حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالإستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخراً وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والياباني وهو ما يعطي دفعة قوية للسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية.

وأضاف أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في اليابان لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على إمكانياتها وتحديد موضوعات التعاون التي يمكن التعاون في تنفيذها.

اقرأ أيضا  تفاصيل موافقة مجلس النواب على قانون «تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية»

ولفت المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى حرص الوزارة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات اليابانية في مجالات التصنيع المختلفة.

 حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

مجلس الشيوخ يناقش قانون التخطيط العام الأسبوع المقبل

ياسمين فواز 12:54 ص, الجمعة, 5 نوفمبر 21

الجيش السوداني يفرج عن 4 وزراء من الحكومة المدنية التي أطاح بها

المال - خاص 9:37 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

بدءا من 6 ديسمبر المقبل.. «طيران الإمارات» تطلق رحلات يومية إلى تل أبيب

مصطفى الجُدي 9:14 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

شخصيات أوروبية وأفريقية تدعو إلى وقف إطلاق النار في إثيوبيا

أيمن عزام 8:14 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

وكيل خطة النواب: مناقشات واسعة للحساب الختامي منتصف الشهر الجاري

ياسمين فواز 2:25 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

«عبدالرازق» يستقبل رئيس برلمان زيمبابوي اليوم

ياسمين فواز 2:03 م, الخميس, 4 نوفمبر 21