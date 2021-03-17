سيـــاســة

لبحث القضايا الإقليمية للشرق الأوسط .. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني

بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية في شرق المتوسط خاصة مستجدات الملف الليبي
المال - خاص 7:06 م, الأربعاء, 17 مارس 21 7:06 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وتناول الاتصال متابعة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية والطاقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية في شرق المتوسط خاصة مستجدات الملف الليبي.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان، بما يساهم في الدفع قدما بالتعاون المتميز بينهم، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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من جانبه؛ أكد الرئيس اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، مثمناً سيادته في هذا الصدد التقدم المحرز فى إطار تلك الآلية الثلاثية، ومؤكدًا حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون مع اليونان بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

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بقلم المال - خاص

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