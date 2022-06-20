لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.. ولي العهد السعودي يغادر في زيارة إلى مصر والأردن وتركيا

أكد بيان صادر عن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، اليوم بيان، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز سوف يغادر في زيارة لعدد من الدول منها مصر والأردن وتركيا، وذلك بناء على توجيه من خادم الحرمين الشريفين، حسبما أكدت وكالة الأنباء السعودية. وهذا نص البيان:

“بيان من الديوان الملكي” بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله-، وانطلاقًا من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-،

فقد غادر سموه بحفظ الله ورعايته هذا اليوم الاثنين 21/ 11/ 1443 هـ الموافق 20/ 6/ 2022م لزيارة كل من (جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا)،

حيث سيلتقي سموه خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،