لبحث التعاون فى تكنولوجيا المعلومات والنقل الدولي.. غرفة الإسكندرية تنظم مؤتمر «فرصك الاستثمارية والتصديرية إلى مالطا»

تنظم الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، وبالتعاون مع سفارة جمهورية مالطا، مؤتمر “فرصك الاستثمارية والتصديرية إلى مالطا” يوم 18 مايو 2023، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، بمقر الغرفة التجارية في محطة الرمل.

يأتى ذلك لبحث سبل التعاون فى عدد من القطاعات تشمل تكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية، وقطاع التعليم، والقطاع الغذائى (تصنيع ومستوردون)، والفنون البصرية والتشكيلية، والنقل الدولي.

وأوضحت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أن الاطلاع على برنامج المؤتمر يكون من خلال هذا الرابط: https://bit.ly/3LIGjeb

وأشارت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إلى أنه لتأكيد الحضور رجاء إرسال بياناتكم كاملة على الإيميل التالى: [email protected]