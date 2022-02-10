لا يوازي موهبته الكبيرة.. متخصصون يعلقون على ألبوم «سيجارة» لبهاء سلطان

عاد المطرب بهاء سلطان للساحة الغنائية بعد سنوات بألبومه الجديد “سيجارة” إنتاج وتوزيع فري ميوزيك للمنتج نصر محروس الذي كانت بينه وبين بهاء أزمة كبيرة حالت دون طرح الأخير أغنيات جديدة للجمهور .

وبعد انتهاء هذه الأزمة مؤخرا قرر نصر طرح ألبوم بهاء الجديد بشكل تدريجي بأغنيات مثل “تعالى أدلعك” التي حصدت مشاهدة جيدة وإعجاب الكثيرين وتم تصويرها أيضا، وليال طويلة وغيرها من الأغنيات.

وتم طرح أغنية تاسعة من الألبوم الساعات الماضية “سيجارة” بعنوان “رامي الحمول كلمات: محمد الخضرواي.. ألحان: محمد راجح.. توزيع: ياسر ماجد.

نرصد في هذا التقرير آراء بعض المتخصصين في عودة بهاء سلطان بعد غياب سنوات بهذا الألبوم هل كانت على مستوى الغياب أم لا.

فارس فهمي : بهاء يحتاج لتقديم أغنيات قوية الفترة القادمة

يرى الملحن فارس فهمي أنه للأسف بهاء سلطان لم يقدم حتى الآن أغنية واحدة في ألبومه الجديد سيجارة مميزة كلها جاءت أقل من المتوقع تماما بالنسبة لصوت وموهبة بهاء الفنية.

وأردف قائلا إن أغنية تعالى أدلعك حققت مشاهدة نوعا ما لكونها تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب ليس أكثر ، لكن كلماتها ليست مميزة كما ظانها ليست الأغنية الهيد التي يعود بها بهاء بعد سنين غياب عن الساحة الغنائية .

وأشار إلى أن بهاء يحتاج لتقديم أغنيات قوية الفترة القادمة مثل التي قدمها منذ سنوات على غرار “أنا مصمم” وغيرها التي تعلق بها الجمهور لفترة طويلة .

محمود فوزي: حتى الآن لم يقدم أغنيات توازي موهبته الفنية الكبيرة

وعلق الناقد الموسيقي محمود فوزي فقال إن بهاء سلطان حتى الآن لم يقدم أغنيات توازي موهبته الفنية الكبيرة فمن يريد أن يتعلم الغناء يستمع لبهاء سلطان حقيقة.

وتابع أن أغنيات ألبومه الجديد “سيجارة” جيدة لكنها ليس بقوة أغنياته التي قدمها السنين الماضية، حيث إن بهاء يستطيع تقديم أغنيات بمستوى أفضل من ذلك بكثير.

وأكد فوزي أن غيابه عن السوق لسنوات قد يكون سببا في ذلك، حيث إنه مازال يحاول اكتشاف مالذي يريده الجمهور منه بعد هذا الغياب وذلك يحتاج لوقت، لكن في النهاية عودة للساحة الموسيقية مكسبا كبيرا.