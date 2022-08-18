لا يمكنك سوى أن تحبه.. توتي عن محمد صلاح: سأشتريه بـ 200 مليون يورو لو امتلكت ناديا (فيديو)

تحدث فرانشيسكو توتي، أسطورة نادي روما والكرة الإيطالية، عن محمد صلاح، نجم ليفربول الحالي ولاعب روما السابق.

وقال توتي، خلال حواره مع إسعاد يونس على فضائية دي إم سي: كان هناك العديد من الأجانب، لعبت مع محمد صلاح في روما، هو شخص رائع ومميز ومتواضع ويساعد الجميع ومهذب للغاية، قبل أن يكون لاعبًا كبيرًا وهو كذلك بالفعل.

وأضاف: صلاح لا يمكنك سوى أن تحبه، لم يصدر منه أي تصرف غير لائق ولهذا هو من أهم النجوم على مستوى العالم.

وعن تألقه مع ليفربول، قال توتي: كنت متوقعًا له هذا النجاح الكبير، لقد قدم معنا موسمًا رائعًا في الدوري وكان يواصل التطور والتحسن، كنت أعلم أنه إذا انتقل لفريق أقوى سيصبح أكثر أهمية مثلما هو الآن.

وعن علاقة توتي بـ صلاح، قال فرانشيسكو: لا توجد الكثير من الحكايات بيني وبينه، صلاح دائما يركز في حياته، بعد نهاية التدريبات يعود لقضاء الوقت مع أسرته، في بعض الأحيان كنا نجتمع على العشاء، ولم يفعل عادة أي شيء غير معتاد، فهو منظم للغاية.

وعن سؤال بكم تشتري صلاح إذا كنت مالكًا لأحد الأندية الكبرى، رد توتي: بنحو 150 أو 200 مليون يورو.