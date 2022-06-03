«لا يحمل رخصة قيادة».. ضبط طالب صدم 3 أطفال بسيارة في التجمع الخامس

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على طالب ارتكب واقعة صدم 3 أطفال أثناء سيره بسيارة دون رخصة قيادة في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مستشفى عن استقبالها 3 أطفال “أشقاء”، مصابين بسحجات وكسور متفرقة، وذلك على إثر تعرضهم لحادث سير.

وتقابل مع والدتهم، وبسؤالها قالت إنه أثناء سيرها أعلى الرصيف بأحد الشوارع وبصحبتها أنجالها في الوجهة لمحل سكنهم، فوجئت بسيارة مجهولة “لم تتمكن من إلتقاط أرقامها”، اصطدمت بهم ولاذ قائدها بالفرار، مما نتج عنه إصابة أنجالها على النحو المشار إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومتابعة خط سير هروب السيارة مرتكبة الواقعة أمكن تحديدها، وتبين أنها ملك شخص -مقيم بدائرة القسم.

وأكدت التحريات أن السيارة المشار إليها كانت حيازة نجله طالب، وقت وقوع الحادث وأن الأخير وراء إرتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات أيداها وإعترف الأخير بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بهروبه منه لعدم حمله رخصة قيادة وخشية ضبطه ومسائلته قانونيًا.

وبارشادهما ضبط السيارة المتسببة في الحادث بمكان إخفائها بجراج كائن بمحل سكنهما، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.