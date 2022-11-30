«لا شبهة جنائية».. ملابسات مصرع طالب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول على أحد المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن وقوع حادث تصادم بمنطقة زهراء المعادي بمحافظة القاهرة ، تسبب في مقتل شاب ومطالبة والدة المتوفي، بإتخاذ اللازم نحو المتسبب بالحادث.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري، تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة ، بمصادمة ومتوفى بمنطقة زهراء المعادي بدائرة القسم.

وبالانتقال تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة طالب اصطدم بطالب آخر، مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته وذلك أثناء عبوره الطريق محل البلاغ.

بسؤال والدة المتوفي أيدت ما سبق، ولم تتهم الأخيرة أو تشتبه في وفاة نجلها جنائيًا، وتأيدت الواقعة بشاهد رؤية “محدد”.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.