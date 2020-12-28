«لا جدوى منها».. صن داونز يعلن فشل المفاوضات مع الأهلي لضم سيرينو

أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي، إنهاء المفاوضات بشكل نهائي مع النادي الأهلي، بشأن التعاقد مع اللاعب الأورجوياني جاستون سيرينو، نظرًا لعدم الوصول إلى اتفاق مادي مرض للطرفين.

وقال صن داونز خلال بيانه الرسمي: «يعلن نادي ماميلودي صن داونز، إنهاء المفاوضات مع الأهلي بشأن صفقة جاستون سيرينو، لأن الأندية بعيدة كل البعد عن بعضها البعض بشأن رسوم انتقال اللاعب».

وتابع: «العلاقات الطيبة بين رئيس النادي الأهلي السيد محمود الخطيب ورئيس ماميلودي صنداونز باتريس موتسيبي ستتواصل ولكن لا فائدة أو غرض من مواصلة المناقشات».

وأضاف: «سيستمر صنداونز في إطلاق سراح لاعبيه إلى دول أوروبية وإفريقية والدول الأخرى كما سبق أن فعل، لكن يجب أن تكون رسوم النقل ملائمة لأن صن داونز يدفع أموالًا كبيرة للاستحواذ على اللاعبين».

واختتم النادي بيانه: «الآن يجب على سيرينو التركيز في مستقبله مع النادي».