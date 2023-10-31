«لا توطين لأي فلسطيني في مصر».. محافظ شمال سيناء: 750 عالقا من غزة ينتظر عودته إلى القطاع

أكد اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم عمل أماكن بالقرب من المستشفيات التي ستقوم بعلاج المصابين الفلسطينين بقطاع غزة، وذلك بمستشفيات شمال سيناء، على أساس أن تكون مكانًا للاستشفاء وفترة نقاهة لهم.

وقال شوشة، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، إن هناك 750 مواطنًا فلسطينيًّا عالقًا في مصر، سواء كان يتلقى العلاج أو في زيارات للأقارب ولم يستطع العودة إلى قطاع غزة، ولن نتركهم في الشوارع.

وأضاف شوشة: تم توفير أماكن مبيت لهم مع توفير كل الوجبات “فطار- غداء- عشاء”، وكل هؤلاء ستتم عودتهم مرة أخرى إلى قطاع غزة، قائلًا: لا توطين لأي فلسطيني في مصر.