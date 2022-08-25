«لا تهدف للربح».. تخصصات جامعة بنها الأهلية بعد موافقة السيسي على إنشائها (مستند)

نشرت الجريدة الرسمية ، الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 369 لسنة 2022 بإنشاء جامعة بنها الأهلية ومقرها مدينة العبور.

وأكد القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية أنه تكون للجامعة الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

واشتمل القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

وتشمل الجامعة 8 كليات وهي: الطب البشري، وطب الأسنان، والهندسة، والعلاج الطبيعي، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والاقتصاد وإدارة الأعمال، علوم الحاسب.

ولمزيد من التفاصيل عن جامعة بنها الأهلية طالع نص قرار الرئيس السيسي