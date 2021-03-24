«لا تنجب وتركته في جزيرة الدهب».. ضبط المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش

ارتدت زي ممرضة وأخذته من الأم بدعوى وضعه على جهاز الأكسجين.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السيدة المتهمة بواقعة خطف طفل من مستشفى أبو الريش بمنطقة السيدة زينب في محافظة القاهرة، بعد 48 ساعة على تداول الواقعة عبر السوشيال ميديا.

وأرجعت تحريات الأجهزة الأمنية سبب خطف السيدة للطفل كونها لا تنجب، وأرادت أن يصبح لها ليعيش معها وزوجها.

وضُبطت المتهمة أثناء اختبائها بمنطقة المرج، وتعرفت والدة الطفل عليها أثناء عرضها عليها.

كان رجال الشرطة قد عثروا على الطفل المخطوف داخل مستشفى بالجيزة، بعدما تركته المتهمة داخل جزيرة الدهب خوفًا من الملاحقة الأمنية.

وكانت المتهمة خطفت طفلًا يبلغ من العمر 3 أشهر، من والدته داخل مستشفى أبو الريش، بعدما تنكرت في زي ممرضة وارتدت بالطو أبيض وكمامة.

واستولت المتهمة على الطفل من والدته، بحجة إجراء جلسة أكسجين، ولاذت بالفرار عقب ذهاب والدته لإنهاء بعض الأوراق.

وتداولت الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبها مقطع فيديو عن الحادث، وقدمت والدة الطفلة بلاغًا قالت فيه إن سيدة تنكرت وخطفت طفلها متنكرة في زي ممرضة.