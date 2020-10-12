“لا تكاثر فيروسي” لدى ترامب.. نتائج اختبار كورونا تظهر سلبية “أياما متتالية”

قال طبيب البيت الأبيض الدكتور شون كونلي، اليوم الاثنين، إن نتائج اختبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاءت سلبية لفيروس كورونا “في أيام متتالية”.

وأوضح كونلي، في مذكرة موجزة قبل ساعات من استضافة ترامب لحملة إعادة انتخابه في فلوريدا، إن نتائج كوفيد 19 للرئيس جاءت من اختبار مضادات تم إجراؤه في مختبرات أبوت الأمريكية.

وحسب المذكرة، فإن مجموعة متنوعة من البيانات المختبرية تظهر جميعها أن الفيروس لم يعد نشطًا في جسد الرئيس.

وأوضح: “جميع الاختبارات تشير إلى عدم وجود تكاثر فيروسي يمكن اكتشافه”.

ومنذ أن كشف ترامب في 2 أكتوبر الجاري عن إصابته وزوجته بكورونا، رفض البيت الأبيض باستمرار الإجابة عندما سئل عن آخر مرة جاءت فيها نتيجة اختبار الرئيس سلبية قبل تشخيصه الإيجابي.

ويمكن أن توفر معرفة آخر مرة تم اختبار الرئيس فيها سلبيًا معلومات مهمة حول متى أصيب ومن نقل له العدوى، وكذلك إلى من نقل ترامب العدوى أثناء تنقلاته.

وبالأمس، قال ترامب إنه تعافى تمامًا من فيروس كورونا، ولم يعد يمثل خطرًا عبر نقل العدوى للآخرين.