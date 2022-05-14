«لا تعمل بمدرسة ونظمت حفلًا لـ300 طالب».. تفاصيل التحقيقات في واقعة «معلمة البودي جاردات»

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة “معلمة البودي جاردات” بعد القبض عليها و7 من البودي جارد المشاركين معها، عقب ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم “مدرسة” دروس خصوصية تحت حراسة عدد من الحراس الشخصيين (جاردات).

ضبط معلمة البودي جاردات

وبالفحص تبين أن المذكورة حاصلة على بكالوريوس -مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة- ولا تعمل بأي مدرسة حكومية أو خاصة، وتقدم الدروس الخصوصية دون تصريح من الجهات المعنية، ببعض المراكز التعليمية غير مصرح بها، ونظمت عرضًا تعليميًا مسرحيًا بحضور 300 طالب بأحد المسارح بدائرة قسم شرطة الأزبكية في محافظة القاهرة، واستعانت خلاله بعدد من الحراس الشخصيين.

وعقب تداول الواقعة إعلاميًا اختبأت بمسكن والدها بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، كما أمكن تحديد المشاركين في إرتكاب الواقعة، وهم: 7 أشخاص من بينهم زوجها والجاردات المرافقين لها.

المتهمة: استعنت بالحراسة لتأمين الطلاب

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بتنظيم العرض المسرحي بدون تصريح، والغرض من الاستعانة بالحراس الشخصيين لتنظيم العرض وتأمين الطلاب نظرًا لكثافتهم، واتخذت الإجراءات القانونية.