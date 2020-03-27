«لا تصح بالمنازل والطرقات».. الأوقاف : إقامة صلاة الجمعة الآن معصية والدعاء ليس بديل الدواء

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة تعليقًا على مخالفة عدد من الأئمة لقرار منع إقامة صلاة الجمعة بالمساجد، في مداخلة مع برنامج التاسعة مساءً على القناة المصرية الأولى إن الدعاء ليس بديل الدواء.. وإحنا عايزين الاتنين.. إحنا محتاجين ناخد بأقصى الأسباب ونلجأ إلى الله”.

وأضاف : “ردّا على إقامة عدد من المشايخ والأئمة لصلاة الجمعة اليوم، كل فتاوى المؤسسات الدينية أن من يخالف ما أجمعت عليها المؤسسات، ويعمل على إقامة الجمعة بالمخالفة لقرار وزارة الأوقاف هي معصية. وإن أي إمام بيخالف قراراتنا بياخد إنهاء خدمة فوري وعمل محضر شرطة.. عندنا أكثر من 150 ألف مسجد وزاوية.. وعدد المخالفات تحديدًا كل يوم 6 مخالفات.. لما يبقى كل يوم 6 مخالفات منهم 3 مخالفات داخل المسجد.. إمامين ومفتش.. وانا بقول اللي بيعمل ده لا علم ولا فقه.

وتابع: “هناك ثلاث حالات خارج المساجد.. للأسف الشديد منهم مدرس في كلية أصول الدين جمع الناس في القليوبية في الشارع وخطب وصلى بيهم.. والمفروض إنه قدوة .. رغم أن الحادثة خارج المسجد.. ألغينا تصريح الخطابة، وخاطبت وكيل الأزهر وأكد إحالته للتحقيق.

وقال: “فيه واحد برضو كان مدرس في الأزهر على المعاش دخل في بيت ناس في الواسطة، وصلى بيهم الجمعة.. أيضًا أنهينا تصريح الخطابة، وأحلناه للتحقيق.

وأكد أن صلاة الجمعة لا تصح لا في المنازل ولا في الطرقات.