لا تتعدى 500 ألف يورو.. «طاقة النواب» توافق على منحة لتنمية الهيدروجين الأخضر

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، برئاسة المهندس حسام عوض الله، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 547 لسنة 2022 بشأن الموافقة على مُذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مُؤسستها المالية التنموية “الوكالة الفرنسية للتنمية AFD”.

وأكد المهندس أحمد محروس، ممثل وزارة الكهرباء، أنه سيتم إطلاق استراتيجية الهيدروجين الأخضر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال: وفي ضوئها سيتم تحديد الأولويات المصرية مع الجانب الفرنسي في مجالات التدريب والدعم الفني، موضحا أن منحة الوكالة الفرنسية للتنمية غير مشروطة.

وقال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب : مصر تسير بخطى متسارعة بدعم وتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتسريع مشروعات إنتاج الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر من خلال الاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن مصر وقعت العام الماضي مع شركة ديمى البلجيكية للبدء في الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهى الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التى تم توقيعها مع شركة “سيمنز” الألمانية للبدء فى المشروع التجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقالت النائبة أميرة أبو شقرة: الطاقة الخضراء ما زالت قيد بحث فى كل دول العالم، قائلة: لو بدأت ىالطاقة الخضراء سوف تكون لها نسبة من 5 إلى 8% من السوق العالمي، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول فى بناء مصانع الهيدروجين الأخضر حتى الآن.